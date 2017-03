La ciberseguridad en la movilidad se cuela en el MWC

La ciberseguridad ha tenido este miércoles un protagonismo especial en el Mobile World Congress de Barcelona, el gran evento. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), ha querido aprovechar esta cita para promover el potencial español en materia de ciberseguridad y abordar la seguridad de la información aplicada a la movilidad.

Entre las diferentes acciones que INCIBE está desarrollando en la ciudad condal se encuentra la mesa redonda «Ciberseguridad y móviles: movilidad y seguridad en el siglo XXI». Responsables de ciberseguridad de diferentes compañías de telefonía móvil (Telefónica, Orange y Grupo MásMóvil) han participado en esta actividad analizando los principales retos en dicha materia.

El director general de INCIBE, Alberto Hernández, que ha sido el moderador de la mesa redonda, ha recordado que «los dispositivos móviles están en el punto de mira de los ciberdelincuentes, lo que hace imprescindible que los usuarios se conciencien sobre la necesidad de proteger sus dispositivos para evitar posibles ataques y robos de información, pero también la industria debe especializarse en esta área».

Por su parte, Alberto Sempere, Director Global de Seguridad de ElevenPaths, la unidad de Ciberseguridad de Telefónica, ha insistido en que los retos no han cambiado demasiado en los últimos años, aunque estos mismos retos pueden haberse consolidado (BYOD, mobile malware, etc). Lo que sí se ha incrementado en muchos casos es el uso generalizado de canales móviles en las empresas, que también pueden producir nuevos riesgos para los que no siempre están preparadas.

El manager de Seguridad e Información Corporativa (CISO) de Orange, José Ramón Monleón, ha avanzado que en 2020 el tráfico de datos móviles supondrá más del 15% del tráfico de Internet, por tanto la ciberseguridad en el entorno móvil es un punto prioritario para la compañía. «Las amenazas se están multiplicando y el cibercrimen se ha convertido en un negocio muy lucrativo. El reto del futuro es disponer de redes y dispositivos seguros para nuestros clientes, en especial en el mundo de Internet de las Cosas (IoT)».

Por último, el CISO del grupo MásMóvil, Alberto Ruiz, ha destacado que la ciberseguridad en el entorno móvil es un problema cada vez más complejo que no puede ser abordado únicamente desde la perspectiva del usuario, de las autoridades, de los fabricantes o de los operadores y demás actores de forma aislada. «Es vital una acción conjunta en la cual el operador como proveedor de la infraestructura y como punto de contacto con el usuario tiene un rol extremadamente importante», concluyó.

Según datos de la última oleada del Panel de Hogares correspondiente al tercer trimestre del año 2016, del ONTSI, Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, siete de cada diez individuos tienen un «smartphone» en España y cuatro de cada diez una tableta. Además, el 84,1% de los individuos recibe o envía correos electrónicos a través de sus dispositivos móviles y el 92,3% de los usuarios de estos dispositivos utilizan la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

El incremento del uso de dispositivos móviles lleva asociado por tanto un aumento de los dispositivos vulnerables a un incidente de seguridad, entendiendo éste un evento inesperado o no deseado que puede comprometer la seguridad del sistema de información. Solo en 2016, el CERT de Seguridad e Industria gestionó 147 tipos diferentes de incidentes que afectaron a dispositivos móviles, dos de ellos estaban relacionados con estafas, mientras que los 145 restantes fueron incidentes relacionados con ransomware (extorsión que se realiza a través de un software malicioso o malware que se introduce en los equipos y que secuestra la información que contienen, impidiendo el acceso a la misma, generalmente cifrándola y solicitando un rescate a cambio de su liberación).