Fue el «Daily Mail» quien desveló la entidad del joven surfero de 22 años que frenó la expansión del virus WannaCry. Marcus Hutchins es el informático que se oculta bajo el seudónimo de MalwareTech. Entonces ya avisó que tenía miedo de que se desvelara su identidad. Ahora, a través de su cuenta de Twitter, ha denunciado el acoso que está sufriendo por parte de los tabloides británicos.

«Sabía que 5 minutos de fama serían horribles», reconoce el joven a través de su cuenta de Twitter @MalwareTech. «Los tabloides británicos son super invasivos», continúa.

Y es que según denuncia, a la prensa amarilla no le importa demasiado lo que realmente supuso el ciberataque mundial, sino saber qué persona está detrás de la historia para ir a por ella cueste lo que cueste. La muestra está, según cuenta, en que un periodista intentó comprar a un amigo suyo para que le diera su número de teléfono mientras que otro se presentó en casa de otro amigo para conseguir datos personales de él.

Journalist doxed a friend then rang them offering money for my gf's name and phone number, one turned up at another friend's house.

El joven dejó muy claro en su momento que no quería fama. «Traté de permanecer en el anonimato», recuerda mientras que ha descubierto cómo los periodistas han publicado su dirección completa o han intentado averiguar su tiene novia. Él se plantea ahora si, junto a su familia, se tendrá que cambiar de casa.

A pesar de este acoso y derribo, el joven sí ha elogiado el trabajo de la agencia AP, los únicos periodistas, asegura, a los que ha invitado a su casa:

Bit late, but congratulations to the winners: @AP, who were the only journalists to turn up at my house with an invite :) pic.twitter.com/trC5xMo7ce