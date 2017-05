Ciberataque: hablan los expertos en ciberseguridad

1. ¿Es WannaCry el inicio de algo más grande a lo que se conoce habitualmente como «ransomware»?El comportamiento de WannaCry no es nuevo. A lo largo de los últimos 15 años hemos tenido «malware» de tipo gusano. Pero es verdad que un virus de «ransomware» con capacidades de gusano –como es WannaCry– es quizá más dañino, porque no solo conlleva la pérdida de mucha información, sino que el restablecimiento de los servicios también supone un coste adicional de esfuerzo y provoca un daño mucho más exponencial.

2. ¿Qué lecciones, tanto usuarios, como empresas o gobiernos, deben sacar de este hecho?

Aplicar las actualizaciones, hacer copias de seguridad periódicas y hacer, en empresas y gobiernos, que la ciberseguridad sea algo primordial.

3. Este ciberataque, ¿se podía haber evitado?

En una situación utópica en la que absolutamente el 100% de los sistemas hubieran estado actualizados, sí. Pero es una situación que está muy lejos de la realidad. La solución a la vulnerabilidad principal que explota Wannacry está disponible desde marzo, pero a veces su aplicación no es tan inmediata como se deseara. En algunos casos, los parches pueden no ser aplicados inmediatamente porque antes se prueban para que no supongan problema alguno, sobre todo en entornos críticos. En otros casos, simplemente un usuario no tiene conocimiento de la importancia.

4. ¿Se da ya por finalizado WannaCry?

Absolutamente no. Es algo que acaba de empezar. Todavía hay muchas organizaciones (y usuarios) que no están actualizados y están expuestos. Además, es probable que surjan variantes que causen algún brote nuevo de infección. Tampoco hay que olvidar que -sobre todo en los últimos meses- se están publicando muchas vulnerabilidades y «exploits» que los delincuentes pueden aprovechar. De hecho, Shadow Brokers ha anunciado ya la publicación de nuevos «exploits» y herramientas en junio. Así que si no es el WannaCry será otra amenaza la que nos intente poner en jaque de nuevo.

5. Microsoft quiere que sea requisito gubernamental «informar de las vulnerabilidades a los proveedores, en lugar de almacenarlas, venderlas o aprovecharlas». ¿Debe ser así?

Es un tema muy complejo. ¿Deben los gobiernos utilizar «exploits», «0 day» (brecha de seguridad en un software de la que se aprovechan los ciberdelincuentes) o vulnerabilidades como ventaja competitiva para la defensa del Estado? Si se roba uno de esos exploits o «0 day» -como ha ocurrido- provoca un impacto masivo.