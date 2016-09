El check azul llega a Twitter

Twitter continúa inmerso en su proceso de actualización y mejoras. Este jueves, la red de microblogging ha anunciado tres nuevas mejoras que solo tienen que ver con los mensajes directos.

Hace ya tiempo que la plataforma eliminó el límite de caracteres en los mensajes privados y abrió la posibilidad de mandar directos a grupos. Ahora, Twitter incorpora el popular check azul de WhatsApp, es decir, el «chivato» que informa al usuario de si han leído el mensaje enviado.

Pero no es la única novedad. La segunda es que los tuiteros podrán previsualizar la dirección web que compartan entre ellos a través de los mensajes privados.

Por último, la red del pajarito, al igual que en WhatsApp, informará de quién está escribiendo. Es decir, cuando un usuario escriba por privado a otro, incluso en un chat grupal, aparecerá quién está a punto de responder.

New! Direct Messages are more dynamic than ever with read receipts, typing indicators, and web link previews. pic.twitter.com/VEU92V5Gqj