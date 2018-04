Aquí puedes comprobar si has sido uno de afectados por el robo de datos en Facebook La red social ha habilitado un enlace que te dice si tu información fue compartida por Cambridge Analytica

P. B.

@abc_tecnologia MADRID Actualizado: 10/04/2018 16:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Han tenido que pasar más de tres semanas para que Facebook haya habilitado un enlace que informe de forma fiable a los usuarios de su red social si sus datos están comprometidos por la aplicación «This is your digital life», la aplicación que recopiló datos de 87 millones de personas en todo el mundo (137.000 solo en España) que luego Cambridge Analytica utilizó para influenciar en diferentes campañas políticas, como en las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2016. De forma paralela al mensaje que las personas afectadas recibirán en su «feed» de noticias, la compañía de Mark Zuckerberg ha habilitado una página de ayuda que informa si el usuario que pregunta está entre los danmificados, al igual que sus contactos.

Para acceder a ella, solo hay que pinchar en este enlace (si bien es complicado llegar por iniciativa propia). Se debe tener abierta la sesión de Facebook para que la aplicación pueda reconocer al usuario. Una vez seguidos estos pasos, un diálogo en inglés (aún no está traducido al español) informa sobre la situación.

«Recientemente, compartimos información sobre el posible uso indebido de sus datos de Facebook por aplicaciones y sitios web. También compartimos planes sobre cómo estamos tomando medidas para evitar que esto suceda en el futuro». En este texto aparecen enlaces hacia otras páginas que explican las medidas que está tomando Facebook desde que saltase el escándalo de Cambridge Analytica y un segundo diálogo donde se puedes comprobar si tu cuenta personal está involucrada en el robo de datos.

Independientemente del resultado, la página te recomienda que revises y actualices la información que compartes con otras aplicaciones y sitios web que se alojan en Facebook.

Un aviso para cada afectado

De forma independiente, la plataforma social ha anunciado que desde este lunes se irá informando a los 87 millones de usuarios que han sido afectados en todo el mundo. Así, éstos podrán ver un mensaje al principio de su «NewsFeed» de noticias, igual que Facebook les recuerda que es su cumpleaños o el tiempo que llevan en contacto con determinada persona, un mensaje con el siguiente texto: «Hemos prohibido el sitio web “This is your digital life” (la aplicación por la que se recabaron los millones de datos comprometidos), que uno de tus amigos de Facebook usó para iniciar sesión. Lo hicimos porque es posible que el sitio web haya utilizado indebidamente parte de su información al compartirla con una empresa Cambridge Analytica».

En esta misma misiva se afirma que «aún queda más trabajo por hacer», pero se reitera el «compromiso» de la red social para «hacer frente al abuso» y que cada usuario pueda gestionar qué información desea compartir. Desde Facebook han asegurado a ABC que el despliegue será progresivo, por lo que no llegará a todos los afectados hasta pasados unos días.