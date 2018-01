¿En qué te afectarán los próximos cambios de Facebook? En su intento por «arreglar» su red social, Mark Zuckerberg ha anunciado una serie de mejoras para ayudar a sus usuarios a «tener interacciones más significativas» en vez de encontrar «contenido relevante» de medios

Mark Zuckerberg anunció a finales de año que su propósito para 2018 no era apuntarse al gimnasio o comer más sano, sino «arreglar» Facebook. Un cometido que comienza con una serie de cambios que afectarán al modo en que se presenta la interfaz a sus usuarios, que ya no verán su entrada bombardeada con el famoso «contenido relevante» que se crea a partir de las búsquedas de sus integrantes.

El creador de la famosa red social explicó que ahora la intención es «tener interacciones más significativas» y acercar a sus usuarios: esto es, calidad y familiaridad antes que cantidad y globalidad.

El cambio de algoritmo: un punto de inflexión

Todo esto lo logrará a través del cambio en el algoritmo del News Feed -la interfaz que le aparece al usuario con las actualizaciones de sus amigos, páginas a las que sigue y contenidos que Facebook juzga que pueden ser relevantes para cada cuenta-.

«Estoy cambiando el objetivo que le doy a nuestros equipos de productos para centrarse en ayudarte a encontrar contenido relevante y así tener interacciones sociales más significativas», señaló Zuckerberg en un comunicado compartido en su página en la red social. Con ello, disminuirán las apariciones de noticias de los editores de contenido, sobre todo de medios de comunicación. «El contenido del editor se consume pasivamente y no se habla de él descenderá. El tiempo general en Facebook decrecerá, pero creemos que es lo correcto», afirmó al medio especializado TechCrunchAdam Moseri, vicepresidente de Noticias de esta red social, palabras que después utilizaría el propio Zuckerberg en un comunicado de hace unos días.

Las primeras consecuencias

Así, se priorizarán las noticias «que inspiren el debate de ida y vuelta en los comentarios», por encima de acciones como «compartir» o calificar con «me gusta». Por eso, las publicaciones de los amigos, que normalmente congregan más este tipo de interacción, serán las grandes beneficiadas con el cambio.

Aún no ha entrado este cambio en vigor, pero muchos editores de noticias esperan que baje el tráfico de sus páginas.

Las razones del cambio

La versión oficial de Facebook que explica esta modificación está estudios que afirman que las redes sociales solo son buenas si se usan para «conectarse con las personas que nos importan». Por ello, el cambio en el algoritmo vendría a reforzar el «sentiemiento de comunidad» de la red social, y estaría en la línea de otras medidas como la de «castigar» las publicaciones que buscan reacciones o que el usuario comparta para conseguir alguna recompensa.

Pero también planea la mala reputación que las «fake news» -noticias falsas- supusieron para Facebook con las elecciones estadounidenses en 2016, cuando «ejércitos de cibersoldados» propagaron informaciones falsas para influir en los votantes.

Experiencias previas

No se trata de una experiencia totalmente nueva. Ya en diciembre de 2013, Facebook cambió su algoritmo para promocionar «artículos de alta calidad» sobre «una foto de meme alojada en otro lugar que no sea Facebook», recuerdan desde The Guardian. Este cambio también afectaba a publicaciones que buscaban el «clic» con diferentes cebos. Como consecuencia, el portal Upworthy vio su tráfico reducido a la mitad en el mes posterior al cambio del algoritmo, «un declive del que nunca se ha recuperado del todo», aseguran desde este medio.

Posteriormente, y de cara a «probar» este nuevo sistema, se instauró en pequeños países, como Guatemala, la función «explorar», desapareciendo las noticias de «Feed» por completo. Los periodistas informaron que la cifra de lectores se redujo a la mitad después del cambio, lo que a nivel global podría significar un gran impacto para el tráfico de grandes cabeceras que se nutren de Facebook en sus visitas.

La misma reacción se temen organizaciones como las ONG, que vean su influencia disminuida por el cambio de este algoritmo, por lo que muchos ya han alertado de las malas consecuencias que puede tener este cambio.

El futuro de Facebook

Mack Zuckerberg ha afirmado que su intención con este cambio es que «el tiempo que las personas pasan en Facebook sea más valioso», aunque admite que las visitas caerán, así como «algunas medidas de compromiso», que pueden estar relacionadas tanto con la frecuencia de uso de sus usuarios como con los ingresos en publicidad de la red social. Pero asegura: «Si hacemos lo correcto, creo que será bueno para nuestra comunidad y nuestro negocio a largo plazo».