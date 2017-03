Un 21% de espaÃ±oles se ha arrepentido de publicar en redes sociales

Uno de cada cinco españoles (21,2 %) se ha arrepentido alguna vez de haber publicado un comentario, una foto o un vídeo en una red social y el 8,8 % ha tenido problemas por haberlo hecho, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizado en febrero a partir de 2.487 entrevistas, que muestra a una población muy preocupada por la seguridad y la privacidad de sus datos personales.

Tres de cada cuatro usuarios de internet está muy o bastante de acuerdo con la afirmación de que «es difícil controlar quién ve la información que se introduce en el perfil de las redes sociales» y más del 67 % cree que estos servicios no cuidan de la seguridad de los datos.

En ese sentido, casi 8 de cada diez españoles considera que es poco o nada seguro colgar fotos o vídeos en internet.

Además, el 96,9 % de los internautas consultados está de acuerdo o bastante de acuerdo con la necesidad de que las redes sociales pidan la autorización del usuario antes de brindar sus datos a terceros, mientras que el 92,4 % considera que estas no deberían cambiar las políticas de privacidad sin su consentimiento previo.

Tres de cada cuatro españoles está muy o bastante preocupado por la protección de los datos personales y el posible uso que otras personas puedan hacer de su información personal, sin embargo, el 61,8 % de los navegantes nunca o rara vez lee las políticas de privacidad de las páginas que visita.

De hecho, más de la mitad de los encuestados considera estar poco o nada informado de los riesgos que puede conllevar proporcionar datos personales.

El barómetro de febrero ha dedicado especial atención a este asunto: el 70,7 % de los internautas entrevistados niega que las políticas de privacidad de los sitios de internet sean «claras y sencillas de entender» y el 70,2 % coincide en que las páginas intentan que los navegantes no sepan qué van a hacer con sus datos personales.

Aun así, a más de cuatro de cada diez les importa más acceder a los servicios que ofrecen estos sitios que su privacidad y tan sólo un 23,8 % ha solicitado la cancelación o borrado de sus datos de algún registro.

Siete de cada diez internautas españoles cree que dar el número de tarjeta para realizar una compra por internet es poco o nada seguro y un 15,9 % reconoce haber recibido algún mensaje fraudulento para adquirir información confidencial.

La información más preciada es la financiera y las huellas dactilares (el 85,9 % y el 84,6 % no las daría salvo que fuera imprescindible).

En cuanto al uso que los menores hacen de internet, un 27,3 % considera que habría que prohibir totalmente su acceso, mientras que un 57,4 % piensa que habría que establecer «bastantes restricciones o controles» de uso.

La difusión de material gráfico comprometido, el dar información personal excesiva a desconocidos y sufrir acoso sexual son los principales riesgos que afrontan los menores en la red, según los resultados de la encuesta.

Datos de acceso

El 72,8 % de los entrevistados por el CIS reconoce haber utilizado internet en alguna ocasión en los últimos tres meses (más de tres cuartas partes de los mismos lo hace a diario).

El teléfono es el principal dispositivo de conexión a la red (87 %), seguido del ordenador portátil (54,4 %), el PC de sobremesa (44,9 %) y la tableta (34,9 %).

La búsqueda de información o documentación es el motivo principal por el que los españoles recurren a la red (90,8 %), aunque la gestión del correo electrónico (68,5 %), el acceso a las redes sociales (64,4 %) y la mensajería instantánea (62,1 %) también son relevantes.

En cuanto al consumo de contenidos, el 51,2 % escucha o descarga música en internet, el 45,1 % ve películas o series, el 40,1 % lee o descarga libros o periódicos y revistas, mientras que el 27,8 % ve canales de televisión en directo o en diferido.

Del 27,2 % de entrevistados que dice no haber accedido a internet en los últimos tres meses, casi la mitad (46,9 %) alega que no lo hace porque no le gusta o no le interesa, mientras que el 38 % no usa la red porque no sabe cómo hacerlo.