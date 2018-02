MWC 2018 La tecnología une en Cataluña lo que la política separó Aunque los stands de España y Cataluña están enfrentados (de manera física) en el Mobile World Congress 2018, las compañías afirman que hay «muy buen ambiente» y recalcan el objetivo: «Estamos aquí para trabajar»

Posiblemente se trate del Mobile World Congress más agitado a nivel político que se recuerda debido al ambiente reinante tras el «procés». De hecho, desde la organización exigían un ambiente «seguro» para que la feria tecnológica dedicada al móvil siguiese ubicándose en la Ciudad Condal meses antes de su celebración. Tampoco ayudaron los desplantes de la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, y del presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, a la recepción oficial del domingo de Don Felipe ni la tensa cena a la que sí asistieron.

Mientras todo esto ocurría, en el pabellón 4 de Fira de Barcelona, los stands de España y «Catalonia», solo separados por un pasillo de metro y medio y confrontados frente a frente, eran ajenos a todo este polvorín político. «Estamos aquí para trabajar», es la frase que más se repite entre los empresarios, tanto de un lado como de otro. «Si me preguntas sobre un posible conflicto entre los dos stands te digo que no hay absolutamente ninguno. Todos estamos trabajando y nos llevamos muy bien. Veo que hay compañeros que van a pedir enfrente algún tema que necesiten y todo va sin problemas», afirma para ABC Fernando Riera, jefe de ventas precisamente en la zona de Cataluña. De hecho, aunque esta compañía, dedicada a la firma electrónica «siempre desde el punto de vista con más robusted jurídica» -apunta Riera-, tiene sede en Madrid, sus oficinas principales se ubican en Barcelona y acude al MWC 2018 en la parte «española» del pabellón 4.

Alberto Campos, director técnico de la gallega Signen, y que también se dedica al mismo sector aplicando a la firma electrónica la tecnología «blockchain», se muestra en la misma línea: «No he visto nada raro. Este es un ambiente que es ajeno a todo eso». Al fondo del pasillo se encuentra Telnet Redes Inteligentes, otra compañía española afincada en Zaragoza que se dedica a fabricar antenas «de bajo impacto visual», esto es, que estén, pero que no se noten.

Este año acuden al MWC a presentar sus dispositivos del área «Internet de las Cosas», que hacen «inteligentes» elementos que no lo son. «Por ejemplo, un cubo de basura. Con la incorporación de este equipo, el cubo manda una señal cuando está lleno, haciendo más eficiente la recogida», afirma Adolfo García, integrante del departamento de marketing y desarrollo de negocio de la compañía. A su lado, su compañera Janire Irízar de la Fuente, ingeniera preventa afirma que «el mundo de la tecnología es más impermeable» a este tipo de conflictos políticos. «La gente que viene de fuera es un poco más ajena a esos conflictos. Hemos visto algún lazo, pero generalmente la actividad se desempeña tal y como la esperábamos». Esos «lazos» a los que se refiere Irízar son los que señalan el apoyo al independentismo, pero que no son fáciles de ver en MWC, ni siquiera en este pasillo.

«No es la semana para esas rivalidades», afirma Gorka, que es desarrollador de software para la empresa catalana Mobile Knowledge, que se encuentra justo al otro lado, en el stand de Cataluña, y se dedica a crear una plataforma segura para las aplicaciones de «wearables». «Ves algún lacito, pero nadie recrimina nada a nadie», continúa. Ignacio, compañero de Gorka, madrileño y también desarrollador de software, asegura que «la gente viene a hacer negocios más que a otra cosa».

François Sala Fenes, gerente de la compañía catalana Segucom Europe, presenta en el marco del MWC la aplicación «Trust», una herramienta que permite que fotos, audios o vídeos puedan recoger el momento y la ubicación exactos en los que se producen, para servir después en, por ejemplo, juicios. Para él, el ambiente tampoco se ha visto enrarecido por el problema político. «Esto es tecnología, esto es el “Mobile” -como se conoce coloquialmente la feria- y venimos a trabajar», señala rotundo. Su compañía decidió presentarse junto al stand de Cataluña «por una cuestión de proximidad y facilidad», ya que la experiencia del año anterior fue «buena». «Pero hay empresas que el año pasado estaban aquí y este año se han cambiado al otro lado. Eso depende y cada una decide, pero no es una cuestión política», remarca.

Alberto Navarro, jefe del departamento de negocio de Ateknea Solutions, una compañía dedicada a la monitorización casi en tiempo real de la contaminación acústica y sonora de ciudades como Barcelona o Nueva York, concuerda. «Puede haber algunos pensamientos políticos individuales dentro de la empresa, pero tenemos delante el pabellón de España y estamos realizando diferentes alianzas y cooperaciones con empresas que tienen tecnologías muy interesantes. Incluso algunos son ya clientes». Un compañero de Navarro apunta mientras él habla: «Solo se nota en la cafetería, que no nos invitan a la de España y en el stand de Cataluña no hay», dice de forma anecdótica. «Aunque algún compañero nos invita, eso es para tenerlo en cuenta de cara al año que viene», apostilla Navarro. Parece ser que el único rescollo de enfrentamiento pasa por la barra de un bar, pero no por el sector tecnológico.