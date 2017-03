Samsung Galaxy S8: «megapantalla» sin botón Home pero con escáner de iris y puerto «jack»

Samsung no ha presentado «smartphone» alguno en el Mobile World Congress de Barcelona, donde sí ha estado presente aunque solo para presentar su nueva Galaxy Tab 3. La compañía ya anunció que organizaría un evento aparte para dar a conocer el nuevo S8 el 29 de marzo. Y ya se han filtrado imágenes del nuevo terminal.

Ha sido el popular periodista Evan Blass quien ha publicado a través de cuenta de Twitter la imagen del que está llamado a ser el nuevo buque insignia de la compañía y poner punto y final al malogrado Note 7 que tanto daño ha hecho a la compañía.

La imagen muestra un nuevo diseño cuya pantalla curva recuerda al Edge. Además, como el LG G6, es muy grande, ocupando casi todo el frontal por lo que también podrá ser de 18:9. El terminal carece de botón físico frontal, como se espera que también haga iPhone en septiembre y cuenta con un cuarto botón que, según los rumores, podría haber sido diseñado para Bixby, el primera asistente inteligente de Samsung que debutará con el S8.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R