Huawei acuerda con TrueCaller preinstalar la aplicación en sus dispositivos

Huawei y la aplicación TrueCaller se han aliado. La popular «app», que ayuda a identificar llamadas desconocidas, ha anunciado a través de su blog que ha llegado a un acuerdo con el gigante chino para que los «smartphones» de la compañía tengan ya preinstalada la aplicación de fábrica.

El Honor 8, el teléfono inteligente que Huawei acaba de lanzar al mercado, es el primero de la compañía que ya lleva TrueCaller. La integración de la aplicación se extenderá al resto de los terminales que el fabricante chino venda en EE.UU., Oriente Medio, Norte de África, el sudeste asiático y la India a finales de septiembre de este año. Aunque TrueCaller no ha confirmado nada, se espera que Europa sea el próximo mercado en el que se instale.

TrueCaller viene también ya preinstalado en terminales con Cyanogen OS. Y es que la «app» resulta especialmente útil para huir del «spam». Con más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, este identificador de llamadas averigua quien te llama aunque no esté en tu agenda y advierte sobre llamadas no deseadas en base a una lista de «spam». Así, por ejemplo, el usuario puede bloquear llamadas no deseadas como las de los comerciales telefónicos.