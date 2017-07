Honor 9: preparado para combatir (y su razón es el precio)

Con muchos elementos heredados de su primo Huawei P10, El nuevo Honor 9 pone el listón muy alto. Sobre todo, por su concepto, de altas prestaciones a un precio más que contenido. Porque pocas excusas valen cuando se está ante un dispositivo móviles de tales características por solo 450 euros, la mitad de lo que cuesta uno alta gama. Es así, lo que demuestra que cada vez más la gama media (o lo que se conocía como gama media) se difumina con los modelos «premium».

A diferencia del modelo Huawei, su doble cámara no está certificada por Leica, conocida firma especializada en fotografía, con lo que prescinde de este eslogan comercial que puede ayudar a la venta directa, y más cuando se observa cómo una buena cámara contribuye a incrementar la venta de los «smartphones». ¡Y si no que se lo digan a Apple con su iPhone 7 Plus!

Ficha técnica Pantalla 5.15 pulgadas Resolución Full HD 1.920 x 1.080 Dimensiones 147,3 x 70,9 x 7,45 mm Peso 155 gramos Chip Kirin 960 octa-core (4x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz) RAM 6 GB Memoria 64 GB (ampliable) Cámara 12 MP RGB + 20 MP cámara dual Batería 3.200 mAh SO Android 7 Nougat con EMUI 5.1

Este terminal comparte procesador y el software de Huawei. Su pantalla, de 5.15 pulgadas, extrae una resolución Full HD (1.920 x 1.080 píxeles), que ofrece un buen rendimiento. Consume poco en comparación con otro tipo de paneles. El principal atractivo del móvil es su precio. Tiene una explicación: la venta se realiza exclusivamente a través de internet (reduciendo el pago de distribución física, que incrementa ostensiblemente el precio final). Por esta y otras razones, está destinado a un público más ágil y joven.

Entre otras especificaciones técnicas destaca el chip Kirin 940 junto con sus 4 y 6 GB de memoria RAM, pero con 64 GB de memoria. Todo ello logra un cóctel de gran potencial. Y se aprecia en su manejo. Además, el sistema de huellas funciona -ubicado en la parte inferior delantera) de manera intantánea y dispone de un sistema de carga rápida muy eficiente.

Sabor agridulce deja, sin embargo, su doble cámara. Rinde bien pero no es la mejor. Consta de dos sensores, uno de 12 megapíxlees, y otro monocromo, de 20 megapíxeles. Éste últimoe sirve para jugar con el doble plano y las fotos más creativas en blanco y negro, aunque en su conjunto se queda algo corta en comparación con la del Huawei P10.