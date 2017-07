Un error de Apple confirma algunas de las novedades del iPhone 8

La esperada llegada del iPhone 8 ha provocado un agujero negro de rumores sobre las posibles características que tendrá la nueva generación de smartphones de la firma Apple. La mayor parte de ellos ha procedido del entorno de la producción y distribución de los dispositivos.

Sin embargo, un error de la compañía ha revelado algunos de los elementos del iPhone y todo parece indicar que coincide con algunos de los rumores más repetidos.

El nuevo smartphone tendrá un diseño sin marcos y la pantalla cubrirá todo el frontal del dispositivo, excepto un pequeño margen en la parte superior donde irá la cámara delante y varios sensores. Aunque, lo más novedoso en ese área es que dicho elemento de detección se utlizará para el reconocimiento facial, que gracias a los infrarrojos podrá realizarlo tanto desde distintos ángulos como a oscuras.

Los nuevos detalles aparecen en el código del sistema operativo de HomePod, el altavoz inteligente que la firma tecnológica lanzará a finales de año. El delator ha sido Steve Troughton-Smith, un desarrollador y viejo conocido en filtraciones de secretos de la gama de smartphones de Apple. El código ha sido descubierto en el portal de desarrolladores de Apple, seguramente por un descuido.

The bezel-less iPhone image can be extracted from Payment_glyph_phone-D22.caar in PassKitUIFoundation.framework with the code pictured pic.twitter.com/HAyDO0E931