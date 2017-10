Los envíos del iPhone X se alargarán hasta diciembre: las peticiones están «por las nubes» Las tradicionales colas en las tiendas pueden repetirse con la llegada del nuevo dispositivo de Apple

Los envíos del iPhone X, el nuevo teléfono inteligente de Apple que comenzó a reservarse la semana pasada por internet, se alargarán hasta diciembre en algunos países debido a la alta demanda y las dificultades que entraña su fabricación, informaron medios especializados. Además, fuentes oficiosas apuntan a que la demanda de este modelo de dispositivo es muy elevada y se encuentra «por las nubes».

La firma encabezada por Tim Cook habilitó los pedidos por adelantado del iPhone X en 55 países esta madrugada, y en algunos mercados el móvil se agotó en cuestión de minutos. Los periodos de envío estimados en EE.UU., China y Japón se pueden extender entre cinco y seis semanas, según «The Wall Street Journal».

No obstante, el próximo 3 de noviembre las tiendas físicas de Apple tendrán disponible una cantidad limitada de teléfonos a la venta y la firma, que calificó la preventa iniciada este viernes como «fuera de serie», recomienda «llegar pronto» en su página web. En los casos de modelos anteriores, como el 7, el 7 Plus, el 6 o el 6 Plus, los tiempos de espera hasta que el teléfono llegaba a las manos de su nuevo propietario eran menores, entre una y cuatro semanas, indica el diario.

Por contra, el lanzamiento del iPhone 8, hace poco más de un mes, tuvo una débil acogida en comparación con esas ediciones, que generaron gran expectación y filas de fanáticos de Apple dispuestos a esperar durante horas para hacerse con los teléfonos. Algunos potenciales compradores decidieron esperar a noviembre, sabiendo que Apple lanzaría la décima edición de su producto estrella, un iPhone que amplía la pantalla táctil, suprime el tradicional botón de inicio y dispone de reconocimiento facial.

Con un precio de venta de 999 dólares, el iPhone X (diez, en números romanos) es el teléfono inteligente más caro de Apple hasta la fecha y tiene una edición limitada, en parte por su complicada manufactura. Este verano, Apple experimentó retrasos en la producción del nuevo teléfono debido a las necesidades concretas de piezas y funciones, como la pantalla OLED y el reconocimiento facial y dactilar.

La demanda del iPhone X ha agudizado el ingenio de algunos compradores, que poco después de comenzar el periodo de reservas ya ofrecían en el portal eBay confirmaciones de venta para envíos tempranos, en noviembre, a un precio superior al establecido por Apple.