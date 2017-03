Comparativa: Huawei P10 frente al P10 Plus

Huawei ha presentado sus nuevos buques insignia, el Huawei P10 y el P10 Plus, durante el Mobile World Congress en Barcelona, pero, durante la presentación, se esforzaron en no comparar ambos terminales. La razón, es que existen considerables diferencias entre ambos terminales, y mucha de la innovación que se presentada, se encuentra sólo en P10 Plus. Así que, con una diferencia de precio de tan sólo 50 euros, entre las versiones de 64 GB de almacenamiento y 4 GB de memoria RAM, de los terminales, P10 y P10 Plus, es importante saber si realmente merece la pena el ahorro.

Uno de los puntos más atractivos del P10, de los que hablábamos en ABC, es su nueva lente Leica Summilux-H 1.8F, que le aporta una gran luminosidad, que combinada con la doble cámara, puede llevar la fotografía en móvil a un nuevo nivel. Pero resulta, que esta nueva óptica sólo se encuentra en P10 Plus, mientras que el P10, sigue conservando la misma del modelo anterior, el P9, o el Mate 9, que presentó Huawei el año pasado. Aunque los sensores, de las dos cámaras, sí que se han actualizado en ambos modelos.

Batalla por el rendimiento

La pantalla, anunciada como 2K, durante la presentación, en el P10, es Full HD, una resolución un tanto escasa para un móvil de alta gama. El P10 Plus, también nos ofrece la posibilidad de aumentar la memoria RAM, y pasar de 4 GB a 6 GB, y de 64 GB a 128 GB de memoria interna, por 100 euros más.

El resto de los componentes sí que son los mismos en ambos modelos, la nueva cámara trasera, con óptica Leica para «selfies», además del modo retrato, y blanco y negro. También comparten el nuevo procesador Kirin 960, y el sistema de hiper memoria, que hace que la escritura y lectura, sea extremadamente rápida, convirtiendo al P10 y P10 Plus, en uno de los móviles más rápidos rápidos del mercado.

IPuede que hayan sido por las prisas, para aprovechar que Samsung no presentaba el Galaxy S8 en el Mobile World Congress, y acaparar así toda la atención, pero las diferencias entre el P10 y el P10 Plus, no justifican los escasos 50 euros de diferencia de precio entre ambos modelos. El P10 Plus, con una mejor óptica y una mejor pantalla, casi parece otro teléfono, y bien merece invertir esa cantidad.