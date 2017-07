Asus ZenFone Zoom S, el primer Â«smartphoneÂ» con zoom de 12 aumentos

Hace apenas unos días, Asus presentaba en nuestro país su nuevo ZenFone Zoom S, un teléfono pensado por y para la fotografía. Su cámara principal, en efecto, está equipada con dos sensores de 12 megapíxeles. El principal, un Sony IMX362, con píxeles de 1,4 nanómetros, apertura F/1.7 y tecnología SuperPixel, que le hace ocho veces más sensible a la luz que la cámara de cualquier otro móvil; y el secundario, con apertura f/2.6, angular de 59 milímetros y un zoom óptico de 2,3 aumentos.

Juntos, y combinando este óptico con digital, los sensores consiguen un zoom de 12 aumentos, algo inédito hasta ahora en la telefonía móvil. La cámara frontal, por su parte, equipa un sensor IMX214 (también de Sony) de 13 megapíxeles, una apertura f/2.0 e incluye funciones de selfie panorámico.

Dennis Hsieh, Director General de Asus Iberia, explica en una entrevista paraa ABC cuál es la estrategia con este «smartphone». «En Asus -asegura el ejecutivo de la firma taiwanesa- siempre estamos buscando lo increíble, algo que pueda sorprender al mercado. Sabemos que hacer fotos es una función muy usada por los consumidores, y sabemos también que al usar un móvil, a menudo no se puede hacer un zoom adecuado de un detalle que esté lejos. Nosotros hemos solucionado ese problema, juntando un zoom óptico con uno digital».

Para Hsieh, otro problema es «hacer fotos con poca luz, en fiestas o ambintes nocturnos». Y el flash no es una solución. «A la gente también le guata hacer vídeos, si es en 4K mejor, y ahí se encuentran con el problema de la duración de la batería». Para solucionar las tres cuestiones de un sole golpe, Asus se ha esforzado en diseñar un producto nuevo», asegura el ejecutivo.

Ficha técnica Pantalla 5.5 pulgadas Resolución Full HD (1.080 p) Dimensiones 154.3 x 77 x 7.99 mm Peso 170 gramos Chip Snapdragon 625 RAM 4 GB Memoria 32/64/128 GB Cámara cámara trasera doble de 12 Mpx y 13 Mpx Batería 5.000 mAh SO Android 6.0 Marshmallow

Así, junto al zoom de 12 aumentos, el sensor del terminal es el más avanzado de Sony, el IMX362, con una apertura de f/1,7, lo que posibilita hacer fotos en ambientes casi completamente oscuros. «El problema de los vídeos y la batería -explica Hsieh- lo hemos solucionado instalando una batería de 5.000 miliamperios, casi el doble que las de la competencia, que prácticamente garantiza dos días completos de uso».

La fotografía, de hecho, se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla entre los fabricantes de móviles. «Compramos con otras marcas y las fotos de nuestro nuevo ZenFone son dos veces mejores, por ejemplo, que las del iPhone. Además, somos los únicos que han logrado instalar un zoom óptico en un móvil. Ninguna otra marca lo tiene por ahora», insiste.

El nuevo dispositivo de Asus está equipado con una pantalla Full HD de 5.5 pulgadas, con Gorilla Glass 5. El procesador es un Qualcomm Snapdragon 625, con ocho núcleos y una velocidad de reloj de hasta 2 GHz, apoyado por 4 GB de RAM y 64GB de almacenamiento, ampliables con tarjetas microSD hasta los 2 TB. Especificaciones, pues, muy en la línea con otros terminales de gama media/alta de otras firmas. El sistema operativo, por cierto, no es la última verión de Android, la 7.1 Nougat, sino la anterior, Android 6.0 Marshmallow, aunque la firma china asegura que muy pronto habrá una actualización.

Parecería que unas capacidades fotográficas como las que incorpora el ZenFone Zoom S encajarían a la perfección con un procesador más potente, como el Snapdragon 835, pero el director general de la compañía no está de acuerdo, y expone sus razones. «Instalamos componentes -explica Hsieh- según las necesidades y teniendo en cuenta la experiencia de usuario, el consumo de batería, etc. Y el Snapdragon 625 tiene todas las características que necesitamos para destacar en las funciones de este segmento». Para el ejecutivo, por un precio de 469 euros «es una combinación innmejorable».

Dirigido a millennials

Asus, por último, tampoco parece estar preocupada por la «invasión» de smartphones de marcas chinas, con los componentes y especificaciones más avanzados, pero a precios muy contenidos. «Para un usuario -asegura el ejecutivo- lo primero es la experiencia de uso. Y el hardware es importante, pero más aún es combinarlo con el software, y combinar las dos cosas de forma armónica en productos concretos con propósitos concretos. En Asus somos muy fuertes en ordenadores, y tenemos mucha experiencoia con los problemas de los usuarios finales. Y usamos ese 'know how', ese expertise, para desarrollar lo que realmente quiere el usuario. A menudo, una simple lista de especificaciones no basta».

El nuevo «smartphone», por lo tanto, tiene unos objetivos muy claros: «Nuestro target principal son los millennials, jovenes entre 18 y 35 años. Pero en esa franja de edades hay muchos grupos. Unos buscan calidad, diseño y productos sexy, y otros prestaciones y durabilidad, mientras que otros ponen el acento en características concretas, como los selfies. Cada agrupo tiene diferentes necesidades. El ZenFone Zoom S va dirigido a todos ellos, usuarios muy exigentes, amantes de las buenas fotos y que buscan calidad, prestaciones y batería. En ASUS tenemos unas base muy potente y conocemos bien a los consumidores. Tenemos más de 5.000 ingenieros de I+D y podemos desarrollar cualqueir cosa».