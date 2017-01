Apple, a punto de poner fin al «error de batería del 30%» de iPhone

Los usuarios de iPhone llevan semanas denunciando los problemas que presenta el terminal por culpa de la actualización de iOS 10.2. Este «bug» se conoce ya como «error de batería del 30%» y provoca que varios terminales de modelos anteriores al iPhone 7 y 7 Plus se apaguen de manera repentina cuando la pila llega a ese porcentaje.

Apple no ha reconocido públicamente el error. No acostumbra a hacerlo pero parece que la sucesivas denuncias recibidas por sus clientes a través de su página web de soporte han llevado a la compañía a investigar el caso. Y algo han debido de encontrar porque los de Cupertino lanzarán la nueva actualización este martes 10 de enero.

Según ha publicado Sonny Dickson en su perfil de Twitter, iOS 10.3 estaría disponible a través de una beta desde este martes:

iOS 10.3 beta 1 is scheduled to seed on January 10th.

Dickson, un habitual el filtrar informaciones de Apple, asegura también que esta versión beta incluirá un «modo Teatro», de tal manera que iPhone contará con un nuevo icono en forma de palomitas de maíz para poder reducir el brillo de la pantalla, desactivar ciertas notificaciones o bloquear las llamadas y mensajes entrantes, según ha publicado «Apple Insider».

iOS 10.3 to feature a new Theatre mode - will include a new popcorn-shaped Control Center icon.