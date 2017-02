Samsung presenta su Galaxy Tab S3, el nuevo enemigo del iPad

A pesar de que Samsung decidió no presentar en Barcelona su nuevo Galaxy S8, el interés por las novedades de la firma coreana no parece haber disminuido lo más mínimo. Por lo menos a juzgar por el auditorio, tan repleto de periodistas que fue necesario habilitar salas anexas para que los que no consiguieron entrar pudieran seguir el evento a través de una pantalla. Un evento, por cierto, que empezó con mal pie, ya que hubo que retrasarlo 25 minutos debido a un fallo del video wall. Cosas que pasan...

Muy en la línea de su actual campaña publicitaria, la presentación empezó con un vídeo que mostraba todos los controles de seguridad a los que se someten los productos de la firma, baterías incluidas. Y con un discursito de David Lowes, ejecutivo de la compañía, sobre la seguridad de sus productos. Está claro que en Samsung el Note 7 aún escuece... Pero vayamos al grano.

La presentación tuvo tres partes: 5G, tabletas y Realidad Virtual. Tim Baxter, consejero delegado de Samsung en Estados Unidos, habló de las creciente necesidad de disponer de redes que puedan absorber un tráfico que no para de aumentar, tanto en forma de contenidos audiovisuales como de servicios basados en internet.

Baxter se refirió a la aportación de Samsung al desarrollo de la nueva red 5G, gracias a la que la alta velocidad llegara a los móviles y, con ello, penetrará en todas partes, desde el coche a miles de millones de sensores que enviarán datos desde todo tipo de dispositivos. Pero las nuevas redes, dijo Baxter, necesitarán también nuevos dispositivos, nuevos procesadores, nuevas antenas para los móviles. Y Samsung está en el centro de todo ese desarrollo.

Vuelve Lowes a escena para hablar de tablets. Resulta curioso que Samsung centre su lanzamiento en un segmento que durante 2016 no ha hecho más que decrecer. «Los tablets de hoy -dijo- no son solo móviles más grandes, sino dispositivos versátiles y de alto rendimiento que te permiten hacer todo lo que quieres y necesitas hacer». Y para demostrarlo aquí delta en nuevo Samsung Galaxy Tab S3.

Estamos, según Samsung, ante un dispositivo capaz de cubrir todas las necesidades de cualquier usuario. Extremadamente te fino y ligero (solo pesa 429 gramos), el nuevo juguete de la compañía tiene una pantalla QHD de 9.7 pulgadas y con HDR, lo que garantiza una extraordinaria calidad a la hora de ver vídeos o fotos. El rendimiento se nota también en los juegos. El equipo cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 820 y 4 GB de RAM, con una capacidad de almacenamiento interno de 32 GB. Las cámaras son de 13 y 5 megapixeles y la batería de 6.000 miliamperios.

Sus cuatro altavoces, además , aseguran además que el sonido va a estar a altura de la imagen en cuanto a calidad. El efecto estéreo, además, va rotando a medida que giramos la pantalla, de forma que el sonido siempre surge de donde debe. El tablet se acopla magnéticamente a una funda que esconde un teclado completo, y cuenta con un S Pen que permite dar rienda suelta a toda nuestra creatividad. Y con un lápiz especialmente diseñado por Staedler. Además, el S3 Tab monta la que para Samsung es la mejor batería de la historia en un tablet.

La compañía coreana mostró también su Galaxy Book, otro tablet extraordinariamente fino, que trabaja con Windows y que tiene todas las funciones de un ordenador de alta gama. En una de sus versiones, la de 12 pulgadas, equipa pantalla Súper Amoled. Y un procesador Intel Core i5 de séptima generación, de tipo Dual Core de 3.1 GHz. Cuenta con dos puertos USB-C. Y una autonomía de 10.5 horas.