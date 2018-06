WhatsApp Todos los trucos y secretos de WhatsApp que probablemente desconoces Convertirse en «maestro Jedi» de la aplicación de mensajería online más utilizada del mundo no es fácil, pero aquí te enseñamos algunas claves para sacar el máximo partido a esta popular herramienta

WhatsApp tiene 1.300 millones de usuarios activos al mes. Se mandan 55.000 millones de mensajes escritos a lo largo de un día por todo el planeta. 4.500 millones de fotos. 1.000 millones de fotos. Y, si tú has llegado hasta aquí, seguramente estés dentro de estas cifras de vértigo. Pero, ¿le sacas todo el partido a la aplicación de mensajería online más popular del mundo?

Aquí te ofrecemos algunos trucos y secretos para que seas un «maestro Jedi» de WhatsApp.

Cómo no salir «en línea»

Sin duda, uno de los trucos más utiles de WhastApp es cómo no salir «en línea» para los otros contactos. Hay varios métodos para hacerlo. El primero y más sencillo, tirar de «modo avión»: con la conexión a internet cortada, podremos abrir WhatsApp con total impunidad. Si contestamos, no se mandarán nuestros mensajes hasta que volvamos a conectarnos. En cualquier caso, no nos verán en línea.

También podemos activar las notificiaciones emergentes, con lo que leeremos los mensajes desde la pantalla de inicio, sin necesidad de abrir la aplicación. Aunque esto no sirve para textos muy largos ni para imágenes, vídeos o audios. Para activar esta opción, debes ir a «Ajustes» y, en Android, accediendo a «WhatsApp», «Ajustes de aplicaciones», «Notificaciones emergentes» y «Mostrar siempre elemento emergente». Para Android, hay que activar el Widget de WhatsApp, accediendo a la opción «Habilitar Widgets» en «Ajustes», pulsar sobre el de esta app y arrastrarlo hasta la pantalla.

Cómo ver los estados sin dejar rastro

Otro de los trucos más apreciados de WhatsApp es cómo ver los estados de los contactos sin que les llegue notificación de que se ha pasado por allí. Si quieres merodear a tus anchas por los estados de WhatsApp ajenos de forma anónima, solo tienes que desactivar el tic azul a través de Ajustes > Cuenta > Privacidad y desactiva el recuadro de «Confirmaciones de lectura» (todo esto dentro de la propia aplicación).

Así no aparecerás en las listas de personas que han visto los estados de tus amigos, aunque tampoco podrás ver quién te los ha mirado a ti, así que úsalo con moderación: activa y desactiva la opción según lo necesites.

Cómo ser el primero en tener todas las actualizaciones

Las nuevas funciones de WhastApp son una «perita en dulce» para sus usuarios. Si eres de esas personas que no pueden esperar a tener entre sus manos lo nuevo de esta aplicación, puedes convertirte en «beta tester» o «testeador» oficial. Para los usuarios de Android es muy fácil. Solo hay que pinchar en este enlace para darte de alta en el servicio como «beta tester», mejor si lo haces directamente desde tu móvil, o introducir las palabras «WhatsApp beta» en el buscador de aplicación de Google Play. Así, te llegará una actualización que deberás instalar para convertirte en uno de los «conejillos de indias» oficiales de lo nuevo de esta «app». Si te arrepientes, puedes dejar de ser «beta tester» en el mismo enlace.

Los usuarios de iOS lo tienen más complicado, porque los controles sobre las aplicaciones son más restrictivas. Por lo que, a no ser que hagas «jailbreak» a tu iPhone para «engañarlo» (pero que te hará perder la garantía del mismo), deberás tener paciencia para obtener lo nuevo que ofrece WhatsApp.

Cómo cambiar la tipografía

No, aún no puedes poner «Comic Sans» en WhatsApp. Pero puedes resaltar texto con negritas, cursivas o tachados. Para escribir negrita, debes poner al principio y al final del texto que quieras asteriscos (ejemplo: *hola*). Para cursiva, sigue el mismo sistema, pero entre guiones bajos (ejemplo: _hola_). Para tachar, debes incluir en los extremos unas virgulillas (ejemplo: ~hola~).

Y ya, si quieres ser el rey de conversación, puedes cambiar el tipo de letra a monoespaciado. Para conseguirlo tienes que poner tres acentos abiertos que encontrarás si pulsas en la comilla simple. Al mantener el dedo aparecerán cuatro opciones, de las que tienes que elegir la primera (ejemplo: ```hola```).

Cómo guardar mensajes

¿Te ha ocurrido alguna vez que han mandado una dirección en la que tenías una cita pero se ha perdido en la conversación como una lágrima en el mar? ¿un número de cuenta en el que tienes que abonar una factura? ¿una frase que categórica de un contacto que sabes que, como un contrato vinculante, tendrás que volver a utilizar? Pues para remediar ese quebranto se inventaron los mensajes favoritos. Si quieres guardar cualquier mensaje, solo tienes que dejar pulsado encima de él. En ese momento te saldrá una estrella, que deberás pinchar para guardar el texto.

Para volver a encontrarlo, tienes que ir a «mensajes destacados» dentro de WhastApp, y ahí te aparecerán todos los datos del mensaje, como persona que lo envió, fecha y, por spuesto, contenido. También se puede hacer con vídeos, fotos, audios y cualquier archivo que te manden por esta aplicación.

Cómo exportar conversaciones enteras

Pero si no te vale con un solo mensaje y te parece tedioso estar repitiendo el sistema de favoritos, puedes exportar toda una conversación. Para ello, tienes que ir a Ajustes > Ajustes de chat > Enviar chat por correo en Android. Para iOS solo tendrás que pulsar encima del contacto o grupo que quieras y deslizar hacia la izquierda. Te aparecerán tres puntos y un «más». Al pinchar encima, te aparecerá la opción «exportar chat», y podrás hacerlo con o sin archivos adjuntos. Tú decides.

Te llegará un email a tu correo registrado en WhatsApp con un documento en texto plano.

Cómo escuchar notas de voz antes de enviarlas

¿Cuántas veces te has arrepentido de mandar un audio y piensas que, de haberlo escuchado, no lo habrías hecho? Pues aquí un truco, algo rudimentario, eso sí, para poder escuchar las grabaciones antes de enviarlas (si bien parece que WhatsApp planea introducir esta opción en breve).

Para ello, nos aprovecharemos, precisamente, de una novedad de reciente incorporación: la función de grabar sin tener apretado el botón todo el tiempo. Comienza la grabación y bloquéala con esta herramienta (deslizando hacia arriba el icono del micrófono al segundo de haber comenzado el audio). Capta con el micrófono todo lo que quieras y, en vez de enviarlo, salte de la «app». A las bravas y sin miedo. Tranquilo, porque tu mensaje te está esperando en la misma conversación una vez vuelvas a retomarla, aunque esta vez estará en la zona en la que sueles escribir el texto. Aquí verás que aparece ahora una barra con tres iconos: uno para enviar, otro para eliminar y, ¡oh, magia!, un «play» para reproducir. Así podrás escuchar lo que has grabado previamente y evitarás arrepentimientos insalvables.

Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp

La función de bloquear un contacto en WhatsApp está a la orden del día. Es fácil cuando lo haces tú, pero ¿y cuando te lo hacen a ti? Por supuesto, la aplicación no te lo notifica, así que aquí hay varios trucos para saber si, de hecho, has sido vetado por alguien.

En realidad, se trata de indicios. Si se dan todos juntos, date por bloqueado. Para empezar, mira si, al enviar mensajes privados a ese contacto, solo sale uno de los tics (el de mandado desde tu móvil deberá salir, pero el recibido no). Si ves reflejado un único «check», empieza a sospechar. Más pruebas del bloqueo son no poder ver foto, ni descripción ni estados efímeros de su cuenta. Por supuesto, si tampoco puedes ver la última hora de conexión y nunca lo ves «en línea», son indicios a sumar. Prueba a realizar una llamada de voz: si no te deja la aplicación, ahí tienes otro argumento. Y, para finalizar, intenta agregarle a un grupo. Si no le encuentras entre tus contactos agregados a ese chat, es evidencia casi irrefutable de que has sido bloqueado.