WhatsApp parece que no está del todo conforme con la última novedad que introdujo: Status, las actualizaciones de estado tipo Snapchat o Instagram. No todos los usuarios recibieron la nueva herramienta con los brazos abiertos porque la compañía eliminó los viejos estados y si a ello le sumamos que acarrea algún que otro riesgo, parece que la compañía va a recular.

Según informa @WABetaInfo, los nuevos estados de WhatsApp convivirán con el viejo. La popular «app» podría recuperar aquella frase descriptiva que siempre ha acompañado a cada usuario y que, por defecto siempre ha sido «Hey there! I am using WhatsApp».

Y es que esta mítica opción desapareció con la puerta en marcha de los nuevos Estados o «Status». Ahora queda por ver si finalmente en la próxima actualización la compañía lleva a cabo el cambio. Aún no se sabe cómo se identificará la opción de los viejos estados aunque se rumorea que podría llamarse «tagline», «Info» o «My about» (Sobre mí).