Como ya se había rumoreado,WhatsApp permitirá al fin no dejar rastro alguno en los chats de ese comentario erróneo o foto que no querías enviar a a tu madre sino a tu amigo. La popular aplicación de mensajería instantánea ha puesto ya en marcha la opción de eliminar los mensajes que quieras en la versión beta 2.17.184 para Android, por lo que llegará definitivamente a los usuarios próximamente.

Hasta ahora, sí se podía eliminar el mensaje enviado. Sin embargo, en realidad, no se borraba sino que simplemente desaparecía de tu terminal y el receptor recibía igualmente el mensaje. Es decir, se trata de una opción nada útil que ahora va a evolucionar y permitirá, al fin, borrar para poder subsanar los errores que tan habitualmente se cometen.

WhatsApp dejará muy pronto que los usuarios elimine los mensajes que hayan enviado por error, tanto de su terminal como en los «smartphones» de los receptores o receptor del mensaje. La versión beta que la compañía está testando para ponerla en marcha dentro de poco, y que aún está por ajustar, muestra las tres opciones que podrá elegir el usuario. Para ello, según adelanta @WABetaInfo, el usuario tendrá que seleccionar el texto y entonces se despliega una ventana que dice «¿Eliminar el mensaje?» con tres opciones a elegir: deshacer («recall»), cancelar («calcel») y eliminar («delete»):

Android beta 2.17.184: The recall option is visible (ENABLED BY DEFAULT - is it a mistake?)



Note: the message can't be revoked yet. pic.twitter.com/kyWdSEyOs3 — WABetaInfo (@WABetaInfo) 12 de mayo de 2017

El usuario, por tanto, tendrá que seleccionar la última opción. Entonces, en el chat aparecerá el mensaje «eliminaste este mensaje»:

WhatsApp beta for Android 2.17.171: new Recall icon (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/8U3huJUnUO — WABetaInfo (@WABetaInfo) 4 de mayo de 2017

Esta función solo será útil en los casos en los que el receptor no haya leído o visto el mensaje, ya sea un texto, foto, GIF, ubicación o vídeo. Además, solo se podrá borrar el mensaje en un lapso de tiempo concreto. Aunque WhatsApp no ha confirmado aún de cuántos minutos dispone el usuario, según @WABetaInfo serán 512 segundos, es decir, tendremos poco más de 8 minutos, y no dos, para solventar los errores: