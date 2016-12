WhatsApp: ¿cómo cancelar el envío de fotos y videos?

Seguro que te ha ocurrido alguna vez cuando has estado hablando por WhatsApp. Y es que a veces la aplicación de mensajería instantánea es un poco «traicionera». Los miles de chats abiertos, además de los famosos grupos, hacen que en más de una ocasión nos equivoquemos al escribir en la conversación equivocada.

No hay usuario de WhatsApp que, por culpa de las prisas y los múltiples chats, haya escrito lo que no debería en una conversación. O lo que es peor: ¿quién no ha enviado una imagen a un destinatario equivocado? Para que en Nochevieja, por ejemplo, no te equivoques y compartas en el grupo de familia una imagen subida de tono felicitando el nuevo año que te han enviado tus amigos por otro chat, toma nota de lo que puede hacer para que, en caso de error, la foto no llegue a enviarse al receptor erróneo. Eso sí, te advertimos de que tendrás que ser muy rápido.

Para ello, hay que dejar sin conexión al «smartphone» antes de que se envíe la imagen. Si pesa, mejor, porque más tardará. Así, en el momento en el que te des cuenta de que estás enviado el archivo equivocado, en esos segundos, activa el modo avión de tu dispositivo.

Si tienes un iPhone, despliega de abajo hacia arriba el centro de control para poder activar el modo avión. En el caso de Android, haz lo mismo pero de arriba hacia abajo. Así el envío de la imagen se detendrá.

Si realmente no le ha dado tiempo a enviarse, aparecerá un símbolo rojo de exclamación que indica que WhatsApp no pudo completar el envío. O bien, la foto mostrará un solo «tic», y no dos, y te pedirá que actives los datos para completar la operación. En Android aparece sobre la imagen la opción de «Reintentar». Es, sin embargo, lo que quieres así que ya puedes respirar tranquilo.

Ahora, solo te queda eliminar la imagen. Vete al chat, pulsa sobre ella y después sobre el icono de la papelera.

Ahora sí, ya puedes desactivar el modo avión con total tranquilidad.