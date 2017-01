No se sabe cuándo pero Telegram introducirá las llamadas de voz (VoIP) en la aplicación de mensajería, una característica que WhatsApp puso en marcha en 2015.

El propio Pavel Durov, fundador de la aplicación, lo ha confirmado a través de su cuenta de Twitter después de que un usuario le preguntara:

@adinhorman9 Hey there. Thanks. We will.