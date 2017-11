Actualización Google Maps rediseña su interfaz: ahora ya no tienes excusas para no llegar a tu destino La aplicación introduce nuevos cambios para facilitar a los usuarios la localización de su destino

J. A.

@abc_tecnologia Madrid 16/11/2017 22:17h Actualizado: 16/11/2017 22:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La vida sin Google Maps seguramente era mucho más difícil para aquellas personas sin sentido de la orientación. La llegada de la aplicación hace doce años abrió las puertas a que todos tuvieran un mapa totalmente detallado en internet. Así, todo aquel que se equivocara de dirección cuando iba andando por la calle o conduciendo, sólo tenía que echar mano de internet para reconducir su dirección a la senda correcta.

Pero no siempre era perfecto. A lo largo de los años, la aplicación ha tenido que hacer constantes modificaciones para conseguir ser lo más eficaz posible y no cometer errores. Los locales, comercios o restaurantes podían cambiar de dirección o una carretera podía estar cortada por cualquier motivo y la aplicación no lo registraba. Aunque para beneficio de los usuarios, todo fue mejorando y corrigiéndose.

Ahora llega una nueva actualización de su interfaz para continuar facilitando la vida a los más desubicados. En concreto, la novedad más relevante es que ha añadido nuevos iconos para localizar los lugares. Además, también ha añadido más colores para identificar el tipo de destino que se busca. Así, por ejemplo, los establecimientos de compra estarán señalizados con un color azul oscuro mientras que los edificios relacionados con la salud, como los hospitales, tendrán un color rosado.

Leyenda de colores según el establecimiento a buscar -ABC

Aparte, desde Google también afirman que se han actualizado las localizaciones e informaciones respecto a los locales, estaciones de tren, aeropuertos, carreteras etc. De esta manera, ya no hay excusa para equivocarse de destino.

Estos cambios estarán disponibles en las próximas semanas en los dispositivos que cuentan con Google Maps, incluidos Google Asistant, Google Earth, Google Search y Android Auto. A su vez, también podrán apreciarse más adelantes estos cambios en las compañías que usan la API de Google Maps.