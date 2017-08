FaceApp retira sus nuevos filtros étnicos tras ser acusado en las redes sociales de racista

FaceApp es una aplicación que se hizo muy popular hace unos años por uno de su filtro de envejecimiento, con el que el usuario podía jugar a verse en una versión de avanzada edad con su propia fotografía.

Sin embargo, su última actualización que incluía cuatro filtros étnicos ha generado tal polémica que la compañía ha decidido retirarla horas después de su lanzamiento. «Caucásico», «negro», «indio» o «asiático» eran las nuevas opciones que se incluían entre los filtros de la app.

El problema que ha ocasionado múltiples quejas radica en la luminosidad de las imágenes y la falta de tonos oscuros de la piel. Snapchat fue criticado en el pasado por la implementación de una característica similar cuando lanzó una máscara selfie de Bob Marley.

La compañía se disculpó más tarde por la nueva función y señaló a un defecto que tienden a tener los sistemas de inteligencia artificial. El CEO Yaroslav Goncharov explicó a «The Verge» que el efecto fue un «desafortunado efecto secundario de la red neuronal subyacente causada por el sesgo de conjunto de entrenamiento». Este tipo de sesgo basado en datos es un gran problema en el campo de la inteligencia artificial, con programas que regularmente encarnan prejuicios raciales y de género debido al entrenamiento que reciben.

