Estas son las 33 «apps» maliciosas que no deberías tener instaladas en tu iPhone

Apple siempre ha presumido de ser más «cuidadosa» que Android sobre qué aplicaciones permite que accedan a la App Store. Sin embargo, los de Cupertino no son infalibles y según el investigador Will Strafach, CEO de Sudo Security Group, hay a disposición de los usuarios al menos 76 «apps» en la tienda oficial que no utilizan el protocolo de seguridad TLS (Transport Layer Security), de tal manera que se pueden interceptar los dato.

Para Strafach, esta investigación nació de la necesidad de dar a conocer «los problemas de seguridad más comunes que afectan a las aplicaciones móviles en la actualidad». «Presentaré algunos hallazgos dentro de este post que creo que son de interés público, relacionados específicamente con aplicaciones iOS que son vulnerables a la interceptación silenciosa», explica en su blog.

El experto quiere concienciar al usuario y para ello ha elaborado un listado con las aplicaciones de iOS que son vulnerables a ataques por parte de un tercero. Es decir, al fallar los protocolos de seguridad TLS, cualquiera puede acceder a los datos privados del usuario permitiendo la interceptación y/o manipulación de datos.

«76 'apps' pueden parecer pocas si tenemos en cuenta que la App Store tiene millones catalogadas -comenta Strafach-, pero el tema es más preocupante cuando conocemos que esas 76 aplicaciones acumulan más de 18 millones de descargas en total».

Sin embargo, no todas se comportan por igual. De ahí que Will Strafach haya establecido tres niveles de riesgo:

- Bajo: afecta a un total de 33 «apps» vulnerables porque los datos que se pueden interceptar no son especialmente sensibles. Son aquellos relacionados con la información que ofrece el propio dispositivo como la dirección de correo electrónico.

- Medio: afecta a 24 aplicaciones de iOS cuya interceptación de datos es más sensible, como los credenciales de inicio de sesión de servicio o de autenticación.

- Alto: un total de 19 aplicaciones permiten que un tercero pueda «robar» datos tan importantes como los de acceso a cuentas bancarias o datos médicos.

De momento, el experto ha decidido solo hacer públicas las aplicaciones de riesgo bajo. «Las consideradas de riesgo medio/alto se publicarán dentro de 60 a 90 días», explica en su blog, ya que las compañías responsables (bancos, proveedores médicos y otros desarrolladores) han sido informadas de las graves vulnerabilidades y Strafach espera que, tras el aviso, los solucionen. El experto asegura que hará un seguimiento e informarán sobre su se han solucionado o no estos graves «bugs».

Por tanto, estas son las aplicaciones de iOS con fallos en el protocolo de seguridad TLS de riesgo bajo:

1. ooVoo: para hacer videollamadas y enviar mensajes de texto, con imágenes y videos.

2. VivaVideo - Free Video Editor & Photo Movie Maker: para la edición de videos, diapositivas y películas.

3. Snap Upload for Snapchat — Send Photos & Videos: que ya ha sido retirada de iTunes.

4. Uconnect Access: para vehículos.

5. Volify — Free Online Music Streamer & MP3 Player: para escuchar música y encontrar canciones.

6. Uploader Free for Snapchat — Quick Upload Snap from Camera Roll: ya ha sido retirada de iTunes.

7. Epic! — Unlimited Books for Kids: una biblioteca de libros electrónicos para niños.

8. Mico — Chat, Meet New People: aplicación gratuita para conocer gente.

9. Safe Up for Snapchat— Quick Upload photos and videos from your camera roll: ha sido retirada de iTunes.

10. Tencent Cloud: de analítica.

11. Uploader for Snapchat — Quick Upload Pics & Videos to Snapchat: ha sido retirada de iTunes.

12. Huawei HiLink (Mobile WiFi): para el uso de la Red.

13. VICE News: de información.

14. Trading 212 Forex & Stocks: una aplicación de finanzas.

15. 途牛旅游-订机票酒店火车票汽车票特价旅行: de viajes.

16. CashApp — Cash Rewards App: para ganar dinero haciendo encuestas, dando opiniones, probando servicios, jugando a juegos...

17. FreeMyApps — Free Cash, Money & Gift Card: ya ha sido retirada de iTunes.

18. 1000 Friends for Snapchat — Get More Friends & Followers for Snapchat: también ha sido retirada de iTunes.

19. YeeCall Messenger-Free Video Call&Conference Call: «app» para hacer videollamadas, llamadas de voz y enviar mensajes.

20. InstaRepost — Repost Videos & Photos for Instagram Free Whiz App: ha sido retirada de iTunes.

21. Loops Live Video Live Streaming platform: una red social de Oriente Medio.

22. Privat24: para realizar pagos, hacer compras...

23. Private Browser — Anonymous VPN Proxy Browser: para navegar por internet de forma segura y anónima.

24. Cheetah Browser: para mejorar el rendimiento del terminal.

25. AMAN BANK: aplicación bancaria.

26. FirstBank PR Mobile Banking: Banca por Internet de FirstBank Puerto Rico.

27. vpn free: para navegar de forma segura en internet .

28. Gift Saga — Free Gift Card & Cash Rewards: para obtener tarjetas regalo.

29. Vpn One Click Professional: para proteger la privacidad.

30. Music tube — free imusic playlists from Youtube: para YouTube.

31. AutoLotto: una «app» de lotería.

32. Foscam IP Camera Viewer by OWLR for Foscam IP Cams: diseñada para respetar y mantener la privacidad.

33. Code Scanner by ScanLife: para hacer compras.