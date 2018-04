Cómo evitar que te ignoren en WhatsApp Hay un truco para que tus mensajes lleguen aunque el destinatario tenga el móvil silenciado e incluso en los grupos con muchos participantes

P. B.

No es difícil imaginar un grupo de WhatsApp muy multitudinario, pongamos, de un cumpleaños familiar. Cada uno impone su opinión acerca del lugar de la celebración, el regalo o incluso sobre la edad de la persona que conmemora su nacimiento, creándose un guirigay digno de una tertulia televisiva (pero sin verse las caras). Están también aquellos que se invitan al grupo, pero que hacen caso omiso de los mensajes o que les da pereza cuando se encuentran con más de diez seguidos.

Pero, ¿qué hacer cuando se necesita comunicar algo a uno de los participantes y que los demás se enteren? (véase, por ejemplo, si ese «pasota» en cuestión va a ser el encargado de llevar las velas, ese elemento tan importante en cualquier cumpleaños) Pues que WhatsApp tiene una función para que no te pueda ignorar. O, por lo menos, que no le resulte tan fácil.

Se trata de la herramienta «Menciones» y que solo funciona en los grupos. Es un recurso muy sencillo que lleva entre nosotros varios años, pero que muchas veces es una opción olvidada. Para utilizarla, solo hay que escribir una arroba (@) en el marcador de texto, con lo que aparecerá una lista de todos los participantes. Así, se puede comenzar a escribir el nombre de la persona que queremos mencionar, o simplemente seleccionarla tocando su contacto. Esta operación se puede realizar con tantos contactos como queramos que estén incluidos dentro del grupo.

Una vez que publiquemos el mensaje, el mencionado recibirá una notificación aunque haya silenciado el grupo, por lo que no tendrá forma de escapar de tus mensajes. A no ser que te haya silenciado dentro de la agrupación: en ese caso tendrás que utilizar otros métodos para que no ignore tus mensajes.