Apple Store: un negocio redondo

Apple ha presentado este miércoles el Apple Watch Series 2 y el iPhone 7, el nuevo terminal con el que la compañía pretende seguir creciendo en un negocio que aunque muestra síntomas de agotamiento no cesa. Samsung, principal rival de los de Cupertino, presentó recientemente el Galaxy Note 7 que, a pesar de que se ha pospuesto su venta, queda claro que el negocio de los teléfonos inteligentes continúa vivo. Pero sobre todo en constante reinvención.

Y Tim Cook, CEO de Apple, empezó la «keynote» con datos muy interesantes:la compañía ha registrado más de 140.000 millones de descargas de «apps» en la historia de Apple Store, lo que representa un crecimiento superior al 160%. De hecho, se estima que más de 500.000 de estas «apps» son juegos móviles. De ahí, su alianza con Nintendo.

Los juegos para dispositivos móviles son parte de ese negocio está protagonizado por las aplicaciones. Sin ellos, los teléfonos inteligentes no tendrían razón de ser, al igual que los «wearables». Por algo Pokémon Go ha llegado al nuevo iWatch. Pero no solo ellos. Las televisiones son ya inteligentes y las «apps» son claves. Se trata de un negocio en el que nadie se puede quedar atrás.

El mercado de las aplicaciones mueve unos 14.700 millones de euros solo en Europa mientras que en EE.UU., la facturación asciende a 133.000 millones de dólares.

Cada día, los desarrolladores suben «apps» a las tiendas oficiales de Apple y Google. iOS y Android son los sistemas operativos con mayor penetración en el mercado así que todas las compañías que se dedican a este negocio tienen que estar presentes en ambos sistemas. De hecho, el número de aplicaciones disponibles en la Google Play son 2.200.000, tal y como se recoge en el gráfico elaborado por Statista, mientras que la App Store cuenta con algo menos, 2.000.000, aunque su negocio es mucho más rentable:

Y es que no es lo mismo número de descargas que ingresos y beneficios que se generan. Ambos parámetros son muy diferentes y mientras que Android gana en número de descargas, iOS genera más beneficios e ingresos. Cabe recordar que los de Cupertino tienen acuerdos que los desarrolladores creen primero la «app» para su sistema operativo. Una vez más, Nintendo y Niantic son el ejemplo perfecto.

Pago por sucripción

A pesar de esta ventaja competitiva, Apple anunció en junio que las reglas de juego en la App Store cambiarían este otoño (con las recientes presentaciones). El modelo por suscripción se pone en marcha con el nuevo iOS 10, una opción que hasta ahora solo estaba disponible para determinados los servicios.

Aunque hay quienes temen esta nueva fórmula, los desarrollares tendrán una nueva posibilidad con la que aumentar sus ingresos y, por tanto, Apple también.

Hasta ahora, la forma en la que los desarrolladores ganaban dinero desarrollando aplicaciones para la App Store eran tres: las «apps» gratuitas pero que incluyen publicidad, las aplicaciones que tienen compras dentro o el cobro único por descarga.

El nuevo método se basa en suscripciones anuales, la fórmula con la que siempre han funcionado Spotify o Netflix. A partir de otoño, este modelo se abre a todo tipo de «apps» y los desarrolladores podrán elegir entre 200 diferentes precios de suscripción.

Por otro lado, la suscripción anual permitirá que los pequeños emprendedores y «startups» ganen más. Hasta ahora, ellos se llevaban el 70% de los beneficios que generaba su «app» y Apple y Google el 30% restante. Los de Cupertino han decidido conservar esta pauta durante el primer año de vida de la aplicación pero, a partir del segundo, el desarrollador se llevará un 15% más, es decir, el 85% para él y el 15% para la compañía.

El tercer cambio de los de Cupertino en su tienda oficial tiene que ver con la publicidad. A partir de otoño, los usuarios verán en los resultados de búsquedas aplicaciones que tengan que ver con sus gustos e intereses del usuario. Los desarrolladores, por tanto, podrán acceder a este espacio mediante subasta para conseguir un aumento de descargas.

Está claro que si los desarrolladores ganan, Apple también, que ha apostado por «reinventar» su tienda para seguir siendo el número uno en el mercado de las aplicaciones con Mario Bros.