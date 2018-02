El Mobile World Congress y las mujeres: una asignatura pendiente Apenas un 24 por ciento de los ponentes son mujeres, una situación que se ha intentado paliar con programas específicos como «Woman4Tech», un pobre intento de dar visibilidad a una situación discriminatoria que afecta de forma endémica a la industria de la tecnología

PATRICIA BIOSCA

«Detrás de un gran hombre, hay una gran mujer», reza el famoso dicho. Lo que no es tan conocido como esta popular frase es que las mujeres también están detrás de inventos como la criptografía, la conexión WiFi, el material con el que se fabrican los chalecos antibalas o incluso los limpiaparabrisas, por citar algunos ejemplos. Que la sociedad relega a la mujer a un segundo plano no es algo nuevo, aunque hay sectores, como el de la tecnología, donde la situación es especialmente sangrante. A pesar de que los movimientos para impulsar la visibilidad y la participación femenina crecen, este cambio no se acaba de reflejar en los principales escaparates (ferias internacionales) de esta industria. Por ejemplo, en el pasado CES celebrado en Las Vegas, ninguna mujer fue invitada como oradora entre las principales ponencias. Y en el próximo Mobile World Congress, que se celebra en Barcelona del 26 de febrero y 1 de marzo, llegará a un escaso 24 por ciento del total de los conferenciantes, que casi suman un millar.

Un dato que, «casualmente», se corresponde con las cifras que la Comisión Europea maneja sobre la situación en la industria tecnológica en todo el continente, donde solo el 30% de los siete millones de profesionales que trabajan en el sector de las TIC son mujeres (porcentaje que baja hasta el 18% en España según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). Si hablamos de las grandes tecnológicas, PayPal llega hasta el 44% de su plantilla en puestos ocupados por féminas, muy a la par de eBay (con un 43%), y seguida de Amazon (39%), Twitter (37%), Facebook (33%), Apple (32%), Google (31%) y Microsoft (26%), tal y como se desgrana de los datos de Statista.

Con estos datos sobre la mesa, queda claro que se repite el patrón discriminatorio en esta edición del MWC, que aunque contará con la presencia de Emma McGuigan (responsable de Tecnología, Comunicaciones y Medios de Accenture), Kathy Grillo (vicepresidenta de Verizon), Dominique Cerri (directora de Infojobs), Jose Van Dick (vicepresidenta de Cisco) o Cher Wang (presidenta de HTC) solo tendrá 238 conferenciantes mujeres de un total de 919.

El intento de compensación: «Woman4Tech»

En la pasada edición, el MWC creó la iniciativa «Woman4Tech», un programa enfocado para impulsar el papel de la mujer en el sector de las tecnologías, pero que pasó bastante desapercibido. Este año, planeando en el ambiente el movimiento #MeToo liderado por Hollywood, y las distintas protestas feministas a lo largo y ancho del mundo clamando por la igualdad de oportunidades entre géneros, se ha vuelto a apostar por ello.

«El tema de la diversidad de género en todas las industrias nunca ha sido más relevante. Sin embargo, pocas industrias han estado tan estrechamente asociadas con este problema como la industria tecnológica (...) Está diseñado para aumentar el liderazgo femenino en la era digital y apoya el Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco de la ONU: lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas», afirman desde la GSMA, que ha ideado la «friolera» de 13 actividades dentro de esta iniciativa y otorgará dos premios; uno a la «mujer tech» del año y otro destinado a organizaciones.

Caroline Ragot, cofundadora de Women in Mobile -iniciativa para impulsar el protagonismo de la mujer en la tecnología y que tiene como principal escenario, precisamente, el MWC con ponencias exclusivamente impartidas por mujeres- y responsable de Mobile Strategist en Schibsted Spain, afirmaba para Europa Press: «Tenemos que dar más visibilidad a las mujeres del sector 'tech' para no reproducir el esquema predominante y asegurarnos de que una niña que sueña con programar una 'app', crear un robot o montar su propia 'startup' vea que el sector TIC también está hecho para ella». Sin embargo, y a tenor de todos los datos, no parece que esta edición vaya a ser la que rompa con esos esquemas y coloque a las grandes mujeres no detrás, sino al lado de los grandes hombres.