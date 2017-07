No, el carnaval de palomitas de WhatsApp no va a «hackear» tu teléfono

Surge de nuevo un bulo al calor de las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, la más utilizada en España. La Policía Nacional ha alertado de la difusión a través de esta conocida «app» de un video, conocido como «Carnaval de las palomitas», que amenaza con «hackear» el teléfono móvil del usuario en caso de reproducir el contenido, de unos diez segundos de duración. En realidad, se trata de una información falsa.

Éste es un nuevo ejemplo de los bulos que suelen difundirse a través de los servicios digitales de comunicación. Y WhatsApp se ha convertido en un canal para su propagación. En esta ocasión, consiste en un mensaje que empieza a circular a través de los grupos de chat y que alerta, supuestamente, que el video en cuestión contiene un código malicioso capaz de acceder a la información privada del terminal.

Además, como suele suceder en otras ocasiones, el mensaje pide compartir al resto de contactos, con lo que se alarga la cadena de la mentira. El mensaje reza así: «Hay un vídeo rodando por WhatsApp se llama “Carnaval de las palomitas”. No lo abran bajo ninguna circunstancia. Hackea su teléfono en 10 segundos y en realidad no se puede detener de ninguna manera. Pasar a otros grupos y tantas personas como sea posible. Pásalo!! Urgente».

A través de su perfil de la red Twitter, la Policía Nacional ha advertido que corre este bulo pero que no existen razones para alarmarse, ya que no está circulando ningún video de estas características capaz de «hackear» el dispositivo. Este mensaje se detectó en marzo cuando se celebran en España los carnavales. Los expertos recomiendan que en caso de recibir el mensaje en cuestión se deje pasar y no se siga compartiendo.

Es cada vez más habitual que se difundan este tipo de bulos. En otras ocasiones, se han detectado otros casos como el del «WhatsApp de pago» o posibles atentados, así como fraudes como las falsas promociones de descuento que, según los expertos de la Oficina de Seguridad del Internauta, tiene el objetivo de «recopilar información personal engañando a los usuarios con una falsa promoción».