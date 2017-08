Internet de las Cosas: el inicio de un camino complejo

La cuarta revolución industrial está llena de desafíos, la tecnología inteligente está produciendo una modificación de la vida humana a través de la transformación digital profunda, nuestras relaciones, la manera de trabajar, la manera de hacer negocios, todo está afectado.

Son muchos los impactos de los nuevos sistemas y de la nueva tecnología basada en inteligencia artificial, pero ninguno tiene un calado tan amplio, tan profundo y tan incierto, como el llamado Internet de las Cosas.

La Ley de Moore, donde el poder de computación aumenta de manera exponencial, a la vez que se produce una reducción del precio del Hardware, adquiere su máxima dimensión ante la posibilidad de conectar prácticamente TODO a internet. Con los sensores inteligentes asequibles para cualquier empresa, podemos dotar a todo de dos características fundamentales que cambian nuestra forma de entender múltiples facetas personales y corporativas: por un lado, la capacidad ubicua de captar datos y con ello el auge de la economía dirigida por la analítica y por otro la vulnerabilidad producida por tanta apertura al exterior de nuestras redes.

La captación de información, en tiempo real si se desea, de manera estructurada para ser digerible, con modelización de datos y su conversión en conclusiones que nos den capacidad de adelantarnos en la toma de decisiones, está habilitada a través de la tecnología de la nube. No obstante, está lejos de ser consumible de manera «democrática», IoT no se compra e implementa al peso, sino que requiere de un coordinado esfuerzo desde lo estratégico a lo táctico donde se necesita aunar negocio, tecnología, analítica, seguridad, modelos predictivos, innovación, etc.

Aunque algunos usos de IoT puedan ser fácilmente aplicables, por ejemplo los relacionados con mantenimientos predictivos y previsible desgaste de piezas, los impactos más profundos pueden modificar de manera estructural parámetros como la productividad empresarial, la eficiencia en el uso de recursos, el impacto medioambiental, la aparición de nuevos modelos de negocio, la reducción del número de trabajadores, la reducción de la privacidad, u otros que tocan y tambalean modelos de negocio completos.

La llegada de las tecnologías IoT obliga por tanto a una reflexión estratégica defensiva de la posible afectación del modelo de negocio de cada compañía, a la vez que propone un marco de innovación que puede permitir la generación de nuevos negocios y nuevas formas de hacer. Nuestra visión es de un camino complejo, potencialmente inmenso en cuanto posibilidades pero que requiere una adecuación y alineamiento de objetivos, transformación digital y adopción de manera coordinada entre las diferentes áreas corporativas tanto de negocio como técnico-tecnológicas.

El contexto de IoT es la capacidad de tomar decisiones más inteligentes y afecta desde el total de la cadena de suministro hasta las actividades más orientadas a cliente. Esa economía analíticamente dirigida construye modelos que nos permiten producir un aumento tanto del nivel del servicio y de la personalización vía entendimiento de contexto como de la interacción en tiempo real. Pero el impacto tanto de inversión como de vulnerabilidad en seguridad deben considerarse en términos de retorno de inversión y coste de oportunidad, de manera imaginativa y disruptiva.

Y ¿hacia delante? pues probablemente IoT, los sensores, las apps, la computación de nube, recorrerán un camino doble hacia la verticalización por sector y hacia la consumerización que permita una adopción más asequible a las empresas que hoy tienen complicado aplicarla profundamente, pero hasta esa llegada masiva, es recomendable la reflexión sobre la afectación de los modelos de negocio, la capacidad de añadir inteligencia a nuestra organización y la posibilidad de aumentar nuestros datos para la toma de decisiones manera quirúrgica y selectiva.