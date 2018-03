Cómo crear un documento de texto como un currículum vitae en PDF Existen diversas formas para convertirlo en este formato preparado para el intercambio de archivos

ABC TECNOLOGÍA

@abc_tecnologia MADRID Actualizado: 22/03/2018 22:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En algunos de los trámites burocráticos o en el envío de documentos legales, así como en las ocasiones en las que se opta por un puesto laboral y es necesario compartir el currículum vitae, el formato PDF sigue siendo uno de los más habituales. Y recomendados, puesto que en principio no se puede modificar en origen, aunque sí es posible alterarlos. Este formato contempla varias ventajas, dado que ofrece varias opciones para proteger los documentos (cifrar datos, utilizar contraseñas para abrirlo, añadir marca de agua) y se puede visualizar desde cualquier dispositivo, independientemente el hardware empleado.

No obstante, las dificultades a veces de editarlos y la visualización en ocasiones puede ser un inconveniente a la hora de decidirse por este formato que ya cuenta con veinte años, aunque la empresa desarrolladora, Adobe, lo lanzó en un estándar abierto hace diez años. Además, no pierden el formato con el envío a otros usuarios, como sí sucede cuando se envían documentos de texto (se desordenan las páginas, se desorganizan los párrafos, etc.). Es uno de los formatos más extendidos en internet para el intercambio de documentos. Por ello, es muy utilizado por empresas, gobiernos e instituciones educativas.

Desde Adobe Acrobat

Este útil y universal programa informático tiene muchas versiones según el entorno y el ecosistema, incluso está disponible para dispositivos móviles. Generar un archivo PDF desde cero es muy fácil, aunque previamente hay que crear un documento desde un programa de procesador de texto como el servicio de ofimatica Word, propiedad de Microsoft.

Una vez creado el texto (una factura, un currículum, un informe o una tesis) es necesario abrir la aplicación de Office. Entonces es necesario darle clic en «Crear PDF» en la cinta de Acrobat y, acto seguido, y si se desea, seleccionar «Proteger PDF» en el cuadro de diálogo que aparece, con lo que le otorgamos una mayor privacidad al documento. Esta función es opcional, por lo que para crear un CV tal vez no tenga mucho sentido.

En el siguiente cuadro de diálogo, hay que establecer una contraseña y los permisos de archivo que desees para evitar que otros copien o editen el archivo. Una vez que se le ha dado a «Aceptar» tan solo hay que darle un nombre al archivo PDF y guardarlo en la ubicación deseada, por ejemplo dentro de una carpeta en el escritorio.

También es posible hacerlo directamente desde el software Acrobat. En el menú «Archivo» hay que elegir «Crear PDF desde archivo». Así, en el cuadro de diálogo «Abrir» hay que seleccionar el archivo que desea convertir. En función del tipo de archivo que se está convirtiendo, la aplicación de creación se abrirá automáticamente o aparecerá un cuadro de diálogo de progreso. Si el formato del archivo no es compatible aparecerá un mensaje de advertencia. Una vez creado el documento tan solo que hay guardarlo en la ubicación que se quiera.

Desde servicios en la «nube»

Entre los muchos servicios de ofimática que trabaja en la «nube» destacan, especialmente, los de Google, los cuales se enmarcan dentro de su paquete Drive. En su aplicación Docs se puede exportar directamente el documento a un formato PDF. Desde el ordenador hay que dirigirse a «Archivo» y «Descargar como». Desde ahí aparecerá una opción que pone «documento en PDF» entre otros. Únicamente hay que darle para que, automáticamente, se genere el documento en ese modelo digital y guárdalo donde se quiera.

Desde una aplicación para móviles

Existen muchas alternativas a los servicios en la «nube» de Google en los sistemas operativos móviles más extendidos. Por ejemplo tanto para iOS (Apple) como Android es posible descargarse la «app» Microsoft Word desde donde se puede producir documentos y exportarlos como PDF. En Pages, servicio enmarcado de los servicios iWork de Apple, es fácil también convertirlos en este formato.

Aunque no es tan completo es fácil escribir y desarrollar un texto y, desde las opciones que se encuentran en la parte superior derecha, es posible darle a «Exportar» como PDF. Es muy fácil. Afortunadamente también existe una versión de Acrobat Reader para móvil desde donde, al igual que en el entorno PC, es posible hacerlo.

Son varios pasos: Iniciar sesión en Document Cloud. Hay que abrir un archivo que no sea PDF. Tocar el icono de la herramienta en la esquina superior izquierda de cualquier vista. Y, entonces, darle a «Crear PDF». Desde Apple Notas es incluso más fácil: una vez creado el texto solo hay que abrir el menú de opciones y darle a «Crear PDF» en las herramientas que aparecen en el desplegable. Como curiosidad, cabe señalar que es posible convertir una imagen en este mismo formato.