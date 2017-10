LANZAMIENTOS Microsoft quiere conquistar a los «creadores» y lanza, de paso, Surface Book 2 Dona Sarkar,responsable de Windows Insider Program, señala en conversación con ABC que «esta actualización va hacer que la gente parezca más inteligente, más profesional»

Sin grandes eventos ni presentaciones, como estamos acostumbrados en el sector de tecnología, Microsoft ha hecho un lanzamiento conjunto de sus productos más importantes, Windows 10 Fall Creators Update, Surface Book 2 y los dispositivos de realidad mixta.

La actualización de Windows para creadores, que empezará a estar disponible a partir de las 15.00 del día de este martes, pone el foco en nuevas herramientas, para crear de forma sencilla nuevo contenido multimedia, ya sea a partir de contenido propio, o de terceros. El secreto radica en la inteligencia artificial de las nuevas aplicaciones que será la responsable de darle un resultado profesional, y semi automático, a todo el contenido generado.

Dona Sarkar, responsable de Windows Insider Program, señala en conversación con ABC que «esta actualización va hacer que la gente parezca más inteligente, más profesional». Todos hacemos videos y sacamos fotos a millares con nuestros teléfonos móviles, lo complicado es obtener de ahí, un resumen que merezca ser compartido en redes sociales. Google, con Google Fotos, tiene su generación automática de contenido, con vídeos, álbumes y efectos, así como, GoPro, tiene Quik su aplicación que resume horas de video a sólo unos minutos de imágenes destacadas, y de forma autónoma.

Los participantes del programa Windows Insider en España, según explicó Sarkar, los usuarios responsables de probar las versiones previas de la actualización, revelaron que su nueva característica favorita de Windows era Fotos, el nuevo visor de fotos del sistema operativo. Capaz de importar imágenes desde cualquier lugar, ya sea una cámara, o un almacenamiento en la nube, para crear videos resumen, con los mejores momentos. La nueva aplicación Paint 3D, dirigida a los profesionales, nos permitirá crear figuras tridimensionales, para utilizarlas tanto en presentaciones como vídeos, o en la realidad mixta, que propone unificar dos tecnologías distintas pero relacionadas (realidad virtual y realidad aumentada).

La actualización se lanzará de forma gradual durante una semana, por regiones, para no saturar las descargas. El peso aproximado de la actualización será de unos 7 GB y la instalación, dependiendo del ordenador, no debería de tardar más de media hora, según nuestras pruebas. Es una actualización relativamente superficial que no entraña peligros ni inestabilidad para el ordenador.

La realidad mixta es una de las grandes apuestas de Microsoft, mezclando objetos del mundo real, con el virtual. Perfecto tanto para contenido, como para profesionales, arquitectos o diseñadores. Y, para ello, se han presentado los dispositivos de realidad mixta, que estarán disponibles antes del periodo navideño.

Una gran apuesta ha sido el nuevo ordenador portátil Surface Book 2, que lamentablemente no estará disponible en nuestro país, ni hay planes de que lo esté, será cuatro veces más potente que el modelo anterior y los MacBook. Un ordenador ideado a los «gamers» que encontrarán un ordenador ligero, pero preparado para jugar, nada más sacarlo de la caja. El diseño es exactamente igual que su predecesor, pero con un interior completamente renovado.