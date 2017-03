COPE se convierte en el primer medio en España en lanzar un «chatbot» con «streaming» en directo

COPE da un paso al frente y en el camino de la transformación digital se convierte en la primera radio española en lanzar un «chatbot». O lo que es lo mismo, un programa informático que simula el comportamiento de un humano. De esta forma, COPE ofrece constantemente contenidos de la antena en directo o bajo demanda de los principales programas («Herrera en COPE», «Mediodía COPE», «La Tarde», «La Linterna», «Tiempo de Juego», «El Partidazo de COPE» y «Fin de semana»).

La herramienta, disponible en Facebook Messenger para iPhone y Android, permite interactuar más con el oyente y personalizar los contenidos que el usuario quiere y en cualquier momento. «Esta herramienta nueva demuestra una vez más que COPE compite con los más grandes en el entorno digital y está pensando constantemente en cómo mejorar la conversación 'one to one' con el oyente/usuario», asegura Fernando Giménez Barriocanal, presidente del Grupo COPE.

Con más de 50 años de historia, COPE vuelve a demostrar su apuesta constante por la innovación digital. Con este «chatbot», cualquier ciudadano con un «smartphone» podrá recibir contenidos personalizados a través de mensajes privados en Messenger en los horarios que le interese. En definitiva, con un solo clic, el oyente dispone de una nueva herramienta para llevar COPE en su bolsillo.

¿Qué tienes que hacer?

1.Busca la página de COPE en Facebook

2.Pincha en «enviar mensaje»

3.Pulsa en «empezar»

También se puede acceder en m.me/cope y elegir «Use Messenger App»

¿Qué hará el chatbot de COPE por ti?

1. Escuchar tus programas preferidos en directo (Herrera en COPE, Tiempo de Juego, El Partidazo de COPE, La Tarde, La Linterna, Mediodía COPE, Fin de semana …). Solo tienes que escribir «Escuchar Directo» o pinchar en el menú «Escuchar Directo». COPE te mostrará qué programa está sonando para poder escucharlo. También te permitirá compartirlo.

2. Si escribes «Programas», o seleccionas esta opción en el menú, aparecerán los principales programas de COPE y podrás escucharlos en directo, recuperar los contenidos de las mejores secciones y compartirlos. Si te suscribes a ellos o a sus secciones (por ejemplo, Los fósforos de Herrera en COPE), el «chatbot» te avisará cuando estén disponibles y podrás escucharlos cuando quieras.

3. Si escribes «Deportes» o seleccionas dicha opción en el menú, aparecerán «Tiempo de Juego» y «El Partidazo de COPE». Si te suscribes, COPE te avisará cuando empiecen los programas o las secciones concretas que desees escuchar.

4. Si el usuario escribe o selecciona «¿A qué estoy suscrito?», COPE le dirá los programas o contenidos a los que está suscrito.

5. Si en el menú pinchas cope.es accederás directamente a la web de COPE con la mejor información, todos los sonidos de tus programas preferidos y la actualidad deportiva.

COPE se convierte en la primera radio en España en lanzar un «chatbot». Este dato se suma a la excelente fotografía que dejó la 3ª Ola del EGM. Con «Tiempo de Juego» líder de la radio deportiva en España los sábados, el programa dirigido por los comunicadores mejor valorados, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, batía récords y conseguía 1.453.000 oyentes. Cada fin de semana 1.447.000 personas escuchan «Tiempo de Juego».

El logro de «Tiempo de Juego» no era el único. Carlos Herrera también sigue creciendo. De hecho, «Herrera en COPE» es el único programa de la mañana que lo hace, llegando hasta los dos millones de oyentes. A Herrera se sumaba Juanma Castaño con el mejor estreno de «El Partidazo de COPE» y un 15% más de audiencia.

El incremento de «Herrera en COPE», «Tiempo de Juego» y «El Partidazo de COPE» hacía en diciembre que la cadena siga creciendo con 2.631.000 oyentes y que se afiance como un referente informativo, del entretenimiento y del deporte en todos los soportes.