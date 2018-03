ENTREVISTAS «Los asistentes personales actuales sólo se usan para hacer cuatro trucos» El emprendedor Xabier Uribe-Etxebarria, creador de la «startup» Sherpa, avanza que este año este software tendrá una nueva versión «más abierta»

JON OLEAGA

Xabier Uribe-Etxebarria es uno de nuestros emprendedores digitales con un mayor reconocimiento más internacional. Profesor en la universidad de Stanford (EE.UU.), la cuna de los emprendedores de Silicon Valley, y nombrado emprendedor del año a nivel mundial. Se puede considerar uno de los mayores expertos en asistentes personales. Con su creación, Sherpa, compite contra gigantes como Siri de Apple, Google Assistant o Alexa de Amazon.

Los asistentes actuales que tenemos en nuestros teléfonos móviles están «mal orientados», sostiene este experto. A su juicio, si usas un asistente personal humano no le preguntas cuál es la capital de Mongolia o le pides que te ponga la alarma. A un asistente personal le pides otras cosas, incluso, si es bueno, debería ser capaz de ayudarte antes de que lo necesites. «Los asistentes personales actuales sólo se usan para hacer cuatro trucos que, además, tenemos que aprender nosotros. Esto no debería de ser así, el asistente debería aprender de nosotros y no nosotros de él», apunta.

Esa es la razón de que este emprendedor haya creado un consejo asesor con expertos del todo el mundo para diseñar el futuro asistente usando motores de inteligencia artificial predictiva. El consejo asesor se encuentra compuesto por personalidades tan influyentes como Alex Cruz, presidente y director general de British Airways; Christian Morales, exvicepresidente y Director General de Intel EMEA, Doug Solomon, exdirector de estrategia de Apple y Chris Shipley, reconocida como la mujer más influyente de Silicon Valley. «Un asistente capaz de anticiparse a tus necesidades, capaz de sugerirte noticias y contenido que te pueda interesar, películas que ver o restaurantes que visitar», señala.

La anterior versión del asistente personal de Sherpa se llegó a descargar dos millones de veces. Pero su equipo está actualmente centrado en la nueva generación de asistentes personales, el que te asiste de verdad, como si se tratara de una persona. Esa es la razón de que la empresa con sede en Palo Alto, haya tenido un crecimiento en personal del 300% en el 2017 con doctores capaces de desentrelazar los misterios de un motor de inteligencia artificial predictivo.

El nuevo asistente será capaz de mostrar elementos que siempre han estado en el ADN de Sherpa, como las noticias personalizadas, compra de entradas de cine, el tiempo o deportes, información totalmente personalizada. La clave está en que el asistente tiene que aprender de ti, en menos de 24 horas es capaz de hacer un perfil bastante ajustado de tus gustos, pero en tres semanas es capaz de saber más de ti que tú mismo. «Este asistente estará disponible a mediados del 2018. La idea es que el nuevo Sherpa sea abierto, para que terceros lo puedan usar en sus dispositivos. Como fabricantes de automóviles, altavoces y auriculares», asegura.