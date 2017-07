Adiós Windows Phone, fue bonito mientras duró

No se puede luchar contra un gigante. No, al menos, hacerlo contra las estadísticas. Aunque las fábulas son entrañables y sugerentes, la realidad a veces es cruda. Microsoft lo sabe. Sin haber nunca logrado dar con la tecla del mundo móvil, el gigante del software ha anunciado que dejará de dar soporte de manera oficial al sistema operativo Windows Phone 8.1, última versión disponible y anunciado en 2014, a partir de este miércoles.

Esta decisión supone, en efecto, de la capitulación de una plataforma, evolución natural de Windows Mobile, que estaba llamada a competir contra Android y, en menor medida, contra iOS. Pero no pudo ser. La firma americana no supo adaptarse al nuevo entorno y, cuando intentó hacerlo, ya era demasiado tarde. Y eso que puede ser recordado por algunas innovaciones interesantes como el debut del asistente virtual Cortana, rival de Siri o Assistant.

El tercero en discordia se quedó, finalmente, en eso, en una intentona que se sumará así a una lista interminable de plataformas que no lograron alcanzar el éxito continuado como Symbian o BlackBerry OS. La ausencia de determinadas aplicaciones y la tardanza en adaptar algunas de relativa popularidad como Instagram tampoco contribuyeron a generar interés por parte de los consumidores.

La competencia le llevaba mucha ventaja, que no ha podido recortar pese a la concepción de una plataforma transversal que aunara el mundo móvil y el PC. Pero los datos son los datos y, al final, su uso es más bien escaso, lo que no compensa. No obstante, Microsoft podría ofrecer el soporte extendido un tiempo más, aunque por ahora no está confirmado.

Según datos de la consultora Kantar Worldpanel, en los últimos meses ha perdido cuota de mercado en los principales mercados, acumulando un 1.6% en EE.UU. o un insignificante 0.6% en España, el país de europa con mayor penetración de teléfonos móviles inteligentes.

Pese a todo, la andadura de Windows en el mundo «smartphone» no está finiquitada, ya que Microsoft dispone de Windows 10 Mobile que, aunque tampoco goza de un uso elevado, se encuentra disponible en un número limitado de dispositivos. Sin embargo, la propuesta aún no ha cuajado del todo.