La empresa checa de antivirus Avast, que figura entre las diez primeras del mundo, ha informado este sábado de que el ciberataque registrado este viernes en más de 70 países afecta ya a 99 estados. "Estamos viendo ya 75.000 detecciones del WanaCrypt0r 2.0 en 99 países", explicó en el blog de Avast el informático Jakub Kroustek.

Según el experto, el ataque de los piratas informáticos está dirigido "sobre todo a Rusia, Ucrania y Taiwán", y "ha infectado con éxito a grandes instituciones como hospitales a lo largo de Inglaterra y a la empresa de telecomunicaciones española Telefónica".

El experto checo informó luego en su cuenta de Twitter de una rápida escalada en los ataques, que "han pasado a 100.000 en menos de 24 horas". Y confirmó que en Rusia se ha producido el 57% de estas detecciones.

#wcry#WannaCry#WannaCrypt0r#ransomware hitting 100k Avast detections in less than 24 hours. 57% in Russia. Patch your systems!