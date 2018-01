CES 2018 Enrollables, modulares, con 8K y con Inteligencia Artificial: así serán los televisores a partir de 2018 Es la guerra que no cesa y, como se ha podido comprobar en esta edición de la feria de tecnología de Las Vegas, la «caja tonta» tiene mucho que decir todavía

José Manuel Nieves

Tras los espectaculares lanzamientos de 2017, cualquiera habría podido pensar que la «guerra de los televisores» se iba a tomar una tregua este año. Nada más lejos de la realidad. La feria de tecnología de Las Vegas Consumer Electronic Show o, más conocido como CES, en efecto, ha sido el escenario elegido por los principales fabricantes para mostrar lo «beligerantes» que todos pueden llegar a ser en este terreno. Televisores modulares, pantallas transparentes, incluso enrollables, definición 8K, inteligencia artificial... son algunos de los hitos más destacados en esta edición. Además de la presentación, por parte de Samsung, de su nueva tecnología MicroLed, que parece capaz, esta vez sí, de competir de tú a tú con los paneles OLED de LG.

Muchos de estos dispositivos no aterrizarán de inmediato en las tiendas. No se espera, por ejemplo, que haya contenidos en calidad 8K (cuatro veces más definición que el 4K y 16 veces más que el Full HD), hasta 2020. Que es, precisamente, el año en que se celebrarán los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón). Sin olvidar que apenas dos años después, en 2022, se celebrará también la Copa Mundial de Fútbol de Qatar. Televisores y deporte, pues, siempre de la mano.

La televisión que se enrolla de LG

LG, por ejemplo, ha dado toda una vuelta de tuerca a la flexibilidad de sus pantallas OLED para presentaral mundo el primer televisor enrollable del mercado. Si, como lo oyen, enrollable. Se trata de un prototipo, de 65 pulgadas y calidad 4K, que sale de una base rectangular y fácilmente transportable. Podremos así trasladar cómodamente el televisor de un lugar a otro, y desplegarlo donde más nos convenga. Todos los conectores, por supuesto, están en la propia base. Según la firma coreana, sus paneles flexibles empezarán a verse durante este mismo 2018. La empresa coreana también se apuntó al carro del 8K, y mostró a los asistentes a la feria un auténtico «monstruo» de 88 pulgadas con esa tecnología.

Además, y eso sí que lo veremos este año, LG presentó su nueva plataforma de Inteligencia Artificial ThinkQ, integrada en su nueva generación de procesadores (Alpha 9) y destinada no solo a sus televisores, sino a inaugurar toda una nueva gama de electrodomésticos basados en esa tecnología. Lo bueno para los consumidores es que la IA no solo estará disponible en los televisores de la familia OLED W8, la gama alta de este año, con modelos de 65 y 77 pulgadas, sino también en lel resto de las familias de gamas inferiores (E8 y C8). Solo la gama de entrada, B8, de precio más asequible, no incorporará el nuevo Alpha 9.

Samsung va a por todas

El otro gigante coreano no se ha quedado a la zaga. Samsung, en efecto, ha decidido pegar fuerte, con el objetivo de mantener su actual liderazgo. No le hizo ninguna gracia al fabricante que el año pasado varias grandes firmas (Sony, Panasonic, Philips, Loewe...) empezaran a montar los paneles OLED de LG, su competencia más directa. Por eso, y además de hacer hincapié para este año en su nueva generación de televisores Qled, Samsung ha aprovechado la ocasión para «dar el campanazo» con una novedad que promete ser revolucionaria.

Como muchos consumidores ya saben, la inmensa mayoría de las pantallas de televisión se basa en dos tecnologías: LED y OLED. La primera necesita una fuente de iluminación externa (bombillas LED), que se coloca en un panel detrás de la pantalla. Entre las bombillas y la pantalla en sí, se colocan una serie de capas y filtros que encienden o apagan los colores y mejoran la imagen. OLED, por el contrario, no necesita bombillas, ya que esta tecnología permite que sean los propios píxeles de la pantalla los que se iluminen de forma autónoma al recibir una pequeña corriente eléctrica.

Ambas tecnologías tienen defensores y detractores. OLED puede mostrar negros más puros y colores más reales, mientras que LED apuesta por la luminosidad y la intensidad de los colores. Samsung es el mayor adalid de las pantallas LED, mientras que LG abandera las OLED. Y ahora, Samsung se descuelga con una tercera tecnología «en discordia», a la que ha llamado MicroLed.

Las bombillas led, que siguen existiendo, son ahora muchísimo más pequeñas, del orden de unos pocos micrómetros, y son capaces de iluminarse de forma independiente, como los píxeles de las pantallas OLED, alcanzando e incluso superando, según la compañía, su capacidad de presentar negros puros. Gracias a los MicroLed, además, Samsung podrá fabricar paneles sin límite teórico de tamaño, a base de unir paneles más pequeños para conseguir pantallas más grandes. En el CES, la firma mostró un ejemplo de MicroLed con su «The Wall», un impresionante televisor modular con una pantlla de ¡¡¡146 pulgadas!!!

El sonido que sale de la pantalla de Sony

Tras inaugurar su línea de televisores OLED el año pasado, Sony ha presentado en esta edición del CES al sucesor de su anterior A1. Se llama AF8 y ha sido mejorado, desde el diseño a las prestaciones. El sonido sigue emanando directamente de la pantalla (tecnología Acoustic Surface), por lo que no necesitaremos altavoces visibles. Un mejor ángulo de visión y la compatibilidad con Dolby Vision y HDR10 completan la oferta. Por supuesto, la firma nipona sigue apostando también por las pantallas LED. Y las de gama más alta, de la nueva serie XF90, incluyen las mismas tecnologías y el mismo procesador gráfico que el nuevo AF8, con pantallas (LED) que van desde las 49 a las 75 pulgadas.

Hisense, el gigante que faltaba

Hasta hace poco, este gigante tecnológico chino se había presentado en Europa solo con sus gamas más bajas de producto. Pero eso se ha acabado, y la firma ha decidido enseñar músculo y demostrar que se encuentra entre los más grandes. ¿Una muestra? Su nuevo televisor H10E4K, recién presentado en Las Vegas, cuenta con un chip de inteligencia artificial y una pantalla de puntos cuánticos Quantum Dot (¿les suena?) a la que se aplica una tecnología propia, ULED, que es un conglomerado de veinte patentes diferentes que mejoran el color, los negros, la resolución y las imágenes en movimiento hasta unos extremos que se acercan mucho a la calidad de las OLED. Sus televisores, además, pueden ser controlados por voz, tanto con el sistema Alexa, de Amazon, como con Google Assistant.

La firma china, además, sigue explorando las posibilidades de su exclusiva tecnología Laser TV, que no es otra cosa que un proyector láser pero que, eso sí, es capaz de proyectar imágenes en calidad 4K y de ofrecer un sonido sensiblemente mejor que el de la mayoría de los televisores del mercado.

Panasonic apuesta por la imagen profesional

No, a diferencia de LG o Samsung, los nuevos televisores de Panasonic no cuentan con chips de Inteligencia Artificial, pero eso no significa que dejen de ser una de las ofertas más solventes del mercado. Así, si hace un año la firma presentaba sus primeros televisores con pantalla OLED, en esta edición del CES la apuesta se refuerza, con el foco puesto en ofrecer la mejor calidad de imagen posible. Así lo demuestra su anunciada alizanza con Hollywood Deluxe, lo que garantiza que las imágenes que se muestran en pantalla son fieles a la calidad y los matices que los productores y autores cinematográficos han querido mostrar en sus películas.

En sus nuevos modelos, cuatro en total (reunidos en las gamas EZ1000, FZ950 y FZ800), Panasonic estrena un nuevo procesador, HCX 4K, que según la firma es capaz de mejorar las imágenes HDR por encima de los estándares clásicos de OLED. A eso se añade una tecnología propia llamada «Metadatos Dinámicos HDR10+», que promete ser capaz de dar soporte a cualquier estandar HDR, aunque aún no haya sido presentado, y de ser, por lo tanto, compatible con todas las tecnologías HDR tanto presentes como futuras.

A esta calidad de imagen excepcional, Panasonic añade un sonido extraordinario, a la altura de lo que vemos en pantalla. Para ello, se ha aliado con Technics, que proporciona unos altavoces que, en los nuevos modelos, mejoran la calidad del sonido hasta en un 40% con respecto a los modelos anteriores.