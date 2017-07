El curioso truco para compartir música en los estados de WhatsApp

Hay veces que la cosa más artesanal supera las carencias técnicas. Pese a que no han cuajado del todo, los estados de WhatsApp, el servicio de mensajería efímera de la conocida aplicación, sirven en muchas ocasiones para que los usuarios compartan citas célebres o mensajes cargados de filosofía.

Pero, aunque la «app» no lo permite de manera oficial, hay un truco para compartir no solo imágenes o videos sino música. Tal cual. Y en cuanto lo sepas pensarás, sin duda, «pues cómo no se me había ocurrido...». Y sí, el método más rudimentario puede servir en este caso para compartir durante 24 horas tu canción favorita o, si te pones, la que esté de moda en ese momento (leáse «Despacito», de Luis Fonsi).

Los pasos son bien sencillos. Tan solo hay que abrir la función Stories o Estados y optar por dos opciones: o bien descargarse previamente una imagen totalmente en negro o capturar una fotografía dejando el teléfono móvil inteligente en la mesa para tapar, en la medida de lo posible, la cámara. Lo importante es que sea cuanto más oscura, mejor.

Posteriormente, es necesario reproducir la canción que uno quiera desde el reproductor del «smartphone». Una vez que la tenemos puesta, la cuestión es capturar la melodía con el móvil. Y, para ello, una vez que hemos cargado la imagen en negro, iniciamos la grabación de un video, de tal forma que se estará recogiendo el sonido con una calidad bastante decente sobre un fondo en negro. Una vez logrado todos los pasos se comparte como se haría cualquier historia dentro de WhatsApp. ¡Y querías perdértelo!