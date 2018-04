Zuckerberg asume toda la responsabilidad de Cambridge Analytica

Actualizar

Zuckerberg durante su comparecencia ante el Senado - AFP

21.33 «Haré todo lo que pueda para hacer de Facebook un lugar donde todo el mundo pueda estar más cerca con la gente que les importa, y para asegurarse de que es una fuerza positiva en el mundo», escribía Zuckerberg en su propia página de Facebook una hora antes de comparecer ante el Senado

21.30 Llama la atención que Mark Zuckerberg ha abandonado la camiseta, los pantalones vaqueros y el calzado deportivo, habituales en su cómodo vestir, para ofrecer una imagen más madura con un traje y corbata, de color azul de Facebook

21.27 «Proporcionamos el apoyo a Trump igual que a cualquier otra campaña que lo solicita», ha asegurado Zuckerberg refiriéndose a las herramientas que Facebook brinda a los partidos políticos

21.25 «La gente confía en Facebook porque sabe que sus mensajes llegan directamente a quien se quiere dirigir», ha afirmado Zuckerberg delante del Senado

21.23 Zuckerberg asegura que Facebook seguirá siendo «gratis» y se apoyará en la publicidad como fuente de ingresos

21.21 «No teníamos nada que prohibir», afirma el creador de Facebook tras ser preguntado acerca de por qué no limitaron el uso de la aplicación en su plataforma. Esta red social no restringió hasta 2014 el uso abusivo de datos de determinadas «apps» como «This is your digital life», la herramienta por la que Cambdrige Analytica recabó los datos de 87 millones de personas

21.20 «No tomamos una visión lo suficientemente amplia de nuestra responsabilidad, y eso fue un gran error. Y fue mi error. Y lo siento», ha afirmado Zuckerberg ante los Comités Judicial y de Comercio del Senado estadounidense

21.15 Zuckerberg defiende el uso social de Facebook ante el Senado

21.10 Mark Zuckerberg comparece ante el Senado de Estados Unidos antes de declarar mañana ante el Congreso