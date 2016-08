Lenovo presenta Yoga Book, el primer tablet con teclado táctil

A última hora de la tarde, llega el turno de Lenovo para sacar músculo en IFA. Cosa que hizo con dos nuevos productos que van a dar mucho de que hablar, especialmente uno de ellos, el nuevo Yoga Book, un tablet «dos en uno» que incorpora el primer teclado táctil del mercado para esta clase de dispositivos. También llegaron el nuevo Yoga 910, un portátil convertible y extraordinariamente fino, y la nueva Yoga Tab 3 Plus, un tablet cuyo sonido solo puede compararse al de los iPad Pro, de Apple.

Pero vayamos por partes. La firma china siempre se ha caracterizado por sus innovaciones (¿recuerdan los tablets con proyector incorporado?), y esta vez no iba a ser menos. El tablet Yoga Book, en efecto, llega cargado de prestaciones nuevas. Y aunque lo que más llama la atención es su novedoso teclado, con teclas táctiles retroiluminadas bajo un cristal, que aparecen o no según se las necesite, la sorpresa continúa cuando nos fijamos en su novedoso bolígrafo digital de doble uso, que permite escribir tanto en papel como en pantalla. Juntos, bolígrafo y teclado, hardware y software, constituyen un sistema de «escritura real» que permite escribir, con tinta de verdad, sobre cualquier papel. Si colocamos el papel directamente sobre el cristal del teclado, y escribimos o dibujamos en él, todo lo que hagamos será automáticamente digitalizado y guardado en el bloc de Notas de Lenovo. Nunca un tablet había proporcionado una sensación tan natural a la hora de escribir o dibujar.

El Yoga Book es, además, un dispositivo extraordinariamente delgado. De hecho, el fabricante afirma que es el tablet dos en uno más fino del mundo. Como otros dispositivos, cuenta con dos paneles que se abren como si fuera un ordenador portátil. Uno es la pantalla, y el otro, también de cristal, es el del teclado. Cerrado, el dispositivo apenas tiene un grosor de 9,6 mm. Un grosor que, en su parte más fina, se reduce a apenas 4,05 mm. El peso del dispositivo es de apenas 690 gramos, extraordinariemente ligero y fácil de transportar.

Disponible en España a finales de octubre

La pantalla es de 10,1 pulgadas IPS FHD y la bisagra que permite plegar las dos partes del tablet, una sobre otra, recuerda, por sus eslabones, a la correa metálica de un reloj. Está hecha de 130 piezas diferentes, en cinco metales distintos. En cuanto al procesador, estamos ante un Intel Atom X5, apoyado por 4 GB de memoria Ram. La batería permite un uso continuado de 15 horas. La memoria de almacenamiento es de 64 GB y el sonido, otro de los puntos fuertes del Yoga Book, cuenta con el sistema Dolby Atmos. El nuevo Yoga Book ya estña disponible en España. Su precio es de 499 euros para el modelo con sistema operativo Android y 599 para la versión con Windows.

La firma china también presentó su nuevo portátil convertible Yoga 910 y el tablet Yoga Tab 3 Plus. El primero incorpora la nueva generación de procesadores Intel Core i7, y está disponible con pantallas Full HD o 4K. Incluye un nuevo lector de huella digital y, con sus 14,3 mm. de grosor, es un dispositivo extraordinariamente fino y elegante. En cuanto al Yoga Tab 3 Plus, destacar su pantalla 2K de 10,1 pulgadas, que junto a su sonido 3D Dolby Atmos y su batería de 9.300 miliamperios, de más de 18 horas de duración, la convierten en un soporte ideal para el consumo de contenidos multimedia. El Yoga 910, que estará disponible en España a finales de octubre, tiene un precio de 1.499 euros (IVA incluído). La Yoga Tab 3 Plus, que llegará en Noviembre, cuesta 299 euros.