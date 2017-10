Mercedes-AMG G 65 Final Edition, el adiós de un mito

Cuando hablamos de todoterreno de lujo aparece en nuestra mente un modelo que lleva más de 38 años en el mercado sin recibir grandes cambios. El Mercedes-Benz Clase G es de los pocos automóviles que el comprador busca su aspecto rudo, sin estridencias en su diseño y con una conducción de la vieja escuela. Este todoterreno llega a su fin de ciclo comercial y la marca de la estrella le despide con una edición especial de 65 unidades.

Los asientos son de cuero tapizados en bronce - Mercedes

El Mercedes Clase G está dando sus últimos coletazos de vida, se trata de uno de los pocos todoterrenos originales y puros que aún se fabrican. Con especificaciones muy similares a las que en su día se diseñó hace 38 años, busca la eficacia fuera del asfalto. El fabricante alemán ha presentado la versión «Final Edition» de su Clase G, una despedida a lo grande representada en un modelo al que equipa con la mayor potencia: un motor de 6.0 litros V12 Biturbo que eroga 630 caballos y un par de motor que con tan solo nombrarlo te asusta, unos 1.000 Nm.

Una bestia muy exclusiva por dos motivos, el primero que solo se van a fabricar 65 unidades de esta serie especial «Final Edition» y segundo su precio, unos 310.233 euros. Para los amantes de las ediciones especiales y los coleccionistas del motor, es la oportunidad para ampliar su garaje, no todos los días se despide a una leyenda de las cuatro ruedas con una versión tan contundente.

Exterior Mercedes AMG G65 Final Edition - Mercedes

Este Mercedes firmado por AMG presume de cambios estéticos en su exterior como unas llantas de 21 pulgadas con diseño de cinco radios acabadas en tono bronce, unas llantas con un diseño exclusivo para estas 65 unidades. El paragolpes delantero, la rueda de repuesto situada en el portón trasero y los espejos retrovisores también reciben el color bronce como sello de distinción. Dentro de las exclusivas llantas encontramos unas pinzas de frenos firmadas por AMG que nos aseguran que este vehículo 4x4 se detendrá contundentemente en unos pocos metros.

La carrocería está pintada en un color negro brillo exclusivo. Un color recurrente en los modelos firmados por AMG y que en esta edición especial no podía faltar. La versión deportiva AMG de este todoterreno es muy apreciada en los Países Árabes, Rusia y China.

Volante con elementos de fibra de carbono - Mercedes

Dentro del habitáculo encontramos algunos cambios que recibe esta edición especial, detalles de lujo y prestigio para un automóvil muy especial. Como es el volante AMG Performance, elementos en fibra de carbono en el salpicadero y unos asientos del acabado Designo Exclusive con tapizado de cuero y costuras con color bronce, el broche perfecto para crear una atmosfera única para un todoterreno de leyenda.

Si abrimos el capo nos encontramos con el gran motor V12 y detalles de fibra de carbono que engalanan la cubierta de esta mecánica. No sabemos el consumo medio de esta bestia, pero ya te adelanto que no entrara en el top 10 de los vehículos que menos consuman.

Mercedes aún no ha desvelado cual será el sustituto de este mítico modelo, espero que no le devore la moda de los SUV el próximo Clase G y que nos presente un todoterreno moderno, tecnológico pero tan eficaz en el terreno off road como el actual. Un modelo que muy apreciado por las administraciones públicas como vehículo de emergencia por su eficacia fuera del asfalto o por los amantes de los todoterrenos por sus cualidades en el campo.

El Mercedes-AMG G 65 Final Edition es el sueño de cualquier amante de los todoterreno, aunque con sus llantas de 21 pulgadas y su perfil bajo no sea el más idóneo para escaparse en trialeras y caminos rotos. Pero su potencia y su versatilidad le han otorgado durante casi cuatro décadas como uno de los todoterrenos más valorados del mundo.