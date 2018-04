Coches voladores: el futuro ya está aquí

PAL-V Liberty

Nombre: PAL - V Liberty Precio: 299.000 - 499.000€

Este vehículo lo conocimos en el Salón del Automóvil de Ginebra este mismo año, un coche volador que llegará en 2019. La compañía holandesa PAL-V ya esta homologando y consiguiendo todas las certificaciones pertinentes para poderlo usarlo tanto en tierra como en el aire.

Los primeros compradores ya están recibiendo formación en las escuelas de vuelo para poderse poner al «volante» del PAL-V Liberty. Se requiere una licencia de piloto (PLL o LAPL) para poder conducir este vehículo por el aire.

La compañía presenta esta aeronave como alternativa al helicóptero tradicional por ser más económico, tener un mantenimiento menos costoso y ser menos ruidoso. Además, tiene la posibilidad de despegar y aterrizar en prácticamente cualquier lugar.

Sus prestaciones en carretera no son de infarto, pero son decentes. Tiene una velocidad máxima de 160 Km/h y por el aire puede alcanzar hasta los 400 Km/h a 3500 metros.

Esta aeronave se comercializa en dos versiones diferentes. La primera es una edición especial de tan solo 90 unidades conocida como Pioneer Edition y tiene un coste de 499.000 euros, y la segunda es la Sport Edition y tiene un precio de tarifa de 299.000 euros.

Terrafugia TF-X

Nombre: TF-X de Terrafugia Precio: 280.000€

Uno de los modelos que más hemos visto estos últimos años ha sido el TF-X de Terrafugia, un coche volador que lleva evolucionando desde 2006, primero como coche conceptual y ahora como aeronave real.

El Terrafugia TF-X es capaz de despegar y aterrizar verticalmente con un especio de tan solo 30 metros y presenta una configuración de hasta 4 ocupantes. Otros datos a destacar de este coche que vuela sobre la carretera es que dispone de una velocidad de crucero en el aire de 320 km/h y una autonomía total de 800 km.

No es el primer modelo que desarrolla esta marca norteamericana, que reciente ha sido comprada por el conglomerado chino Geely propietaria de Volvo. Todavía no hay confirmación cuando llegará este modelo con todas las homologaciones y permisos al mercado, pero todo apunta que será en 2019. El nuevo propietario de la marca pretende que el Terrafugia TF-X sea el primer vehículo de estas características en circular por las carreteras de manera oficial. Su precio no superará los 280.000 €.

Aeromobil 3.0

Nombre: Aeromobil 3.0 Precio: 1.400.000€

Se trata de un automóvil con alas plegadas que se guardan detrás de la cabina. Una aeronave desarrollada por una empresa eslovaca especializada en aviación. Este modelo ya ha entrado en la última fase de pruebas para conseguir las homologaciones necesarias requeridas en la Unión Europea.

Es un coche volador con todas las letras, dispone de cuatro ruedas, una estética muy similar a los automóviles actuales y unas medidas reducidas.

El Aeromobil 3.0 utiliza gasolina para sus motores y tiene una capacidad de vuelo hasta 3.000 metros de altura a una velocidad máxima de 160 km/h. Dispone de una autonomía de 700 km, un vehículo perfecto para poder viajar rápidamente de Madrid a Barcelona.

Este vehículo saldrá al mercado en 2020 y tendrá un precio estimado de 1.400.000 euros.

Helikar

Nombre: Helicar Precio: 250.000€

Sería el primer coche volador «Made in Spain» y funciona con queroseno, con una media de consumo de 15 litros cada 100 kilómetros. Este es el mismo combustible que se usa en los aviones.

El Helikar está diseñado para poder volar a 3.000 metros de altura, aunque normalmente su altura de servicio serían los 1.000 metros. Tiene un peso de tan solo 700 kilos y una autonomía de mil kilómetros. Dentro del habitáculo futurista puede albergar dos personas adultas y 40 kg de equipaje. Se ofrece también con un sistema de pilotaje automático y en caso de accidente se puede accionar un sistema de aterrizaje mediante un paracaídas.

La velocidad máxima que puede alcanzar el Helikar son 430 km/h y por sus buenas cifras de autonomía puede permitirse el lujo de poder realizar Madrid-Barcelona, ida y vuelta, sin repostar. El precio de este vehículo volador oscilaría aproximadamente en unos 250.000 euros.

Vahana

Nombre: Vahama Precio: C.P.V€

La sociedad europea Airbus tiene mucho que decir en los automóviles voladores, aunque su concepto se aproxima más a una aeronave de pequeñas proporciones.

Vahana es la solución que quiere proporcionar Airbus a la movilidad urbana, tan colapsada actualmente en las grandes ciudades.

Es una aeronave de pequeñas proporciones con las cualidades de ser totalmente autónoma y ofrecer motores 100% eléctricos. Una nueva versión del «taxi» del futuro, para poder ir a cualquier punto de la ciudad sin tener que soportar atascos o semáforos.

El modelo definitivo estará listo durante el año 2020 y quiere llegar a las principales ciudades europeas como un servicio premium de movilidad.