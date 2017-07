Slow training para cada tipo de cuerpo

Los movimientos agresivos y no funcionales y a alta velocidad han mandado a los aficcionados con lesiones y da√Īos irreparables m√°s de una vez a casa.

Los entrenamientos de alta intensidad sin respetar la biomecánica corporal solo fuerzan a los tendones, a las articulaciones y fibras musculares a realizar algo fuera de los límites: el físicoconstructivismo antinatural en la morfología humana.

El entrenamiento funcional es aquel que respeta el movimiento natural con mayor o menor esfuerzo el cual implica una mayor o menor carga y velocidad. Un ejemplo de ejercicio funcional es levantarse y hacer abdominales desde el principio de erguirse.

Disciplina fundamentada en el fitness de los 80's

Arnold Schwarzenegger - Tmblr

El Slow Training actualmente est√° revolucionando los grandes motores de b√ļsqueda por estar en boca de los influencers medi√°ticos del mundo de las pasarelas y televisi√≥n.

Hasta ahora su entrenamiento está restaurando los viejos pilares de los 70's, cuando Arthur Jones, padre de las máquinas de resistencia variable lo que hoy llenan pesas que las salas de musculación de cualquier gimnasio.

La fiebre del gym que hoy conocemos actualmente comenz√≥ durante los 80's a nivel internacional. Figuras como Arnold Schwarzenegger marcaron un nuevo estilo de entrenar, y por supuesto una fisionom√≠a completamente diferente que marc√≥ un nuevo concepto est√©tico masculino, naciendo el fisioculturismo y el fitness, donde especialmente los norteamericanos traspasaron fronteras creando leyendas del m√ļsculo.

¬ŅEn qu√© consiste?

La premisa de estos cuerpos comenzó en una disciplina de velocidad lenta con pocas repeticiones y mucho peso, el High Intensity Strength Training, HIST.

Se busca el m√°ximo esfuerzo sobre el m√ļsculo en un n√ļmero de repeticiones cortas, al fallo o una duraci√≥n de 1 o 2 min durante cada serie. En ese lapso se concentra toda la presi√≥n de cualquiera que sea el grupo muscular que se busque desarrollar. La ejecuci√≥n de cualquiera que sea el movimiento es muy lenta, es ah√≠ ese dolor tan famoso que arde y se ha ganado dichos populares entre los culturistas y entrenadores mal preparados como "si duele es que se est√° haciendo bien" o el hastag m√°s famoso no pain no gain. Si el cuerpo sufre el cambio no ser√° positivo, hay dolores que pasan umbrales de los que muchos no son conscientes de la gravedad de repercursi√≥n a nivel de tejidos y √≥seo entre otros.

El fitness como un negocio y estilo de vida

Este método desarrollado para el aumento y la definición muscular fue una especie de credo entre los hombres norteamericanos, que encontraron una nueva razón de vivir: El fisioculturismo. Incluso hoy quien se inicia en ello su vida deja de ser compatible con el ámbito social. Para el culturista su día a día se desenvuelve a raíz de un duro entrenamiento y una alimentación muy específica que ha dado lugar a una gran fuente de negocio muy poderoso para las altas demandas del mercado: suplementos, proteínas, aminoácidos, quemadores de grasa entre otros en su mayoría químicos y de mala calidad.

El Slow Training es el rescate de la filosofía de entrenemiento que hizo traspasar los límites al hombre occidental, especialmente en América, pero en una nueva era con aire acondicionado y conectados a la red social para ser parte de la gran comunidad fit. En la que se ha vuelto tan fuerte la influencia orientada a los resultados que cualquiera se llama personal trainer, coach y nutricionista del deporte la gran debilidad de este tejido social es la individualidad, y en esa individualidad destacan tres morfologías corporales: ectomorfo, mesoformo y endomorfo.

El S.T pensado para todos y cada uno

¬ŅEntonces qu√© es lo que nos puede ofrecer el ST o Slow Training?. Esta nueva moda viene precedida de grandes influencers en los medios que tienen un porcentaje de m√ļsculo muy elevado as√≠ como el cuerpo dibujado con l√≠neas sobre m√ļsculos que algunos desconoc√≠an. Estos hacen comparativas de resultados con r√©gimenes alimenticios donde quitan elementos necesarios como los az√ļcares naturales, presentes en fuentes principales de carbohidratos simples y complejos, principales fuente de gluc√≥geno para el cerebro y sin embargo adhieren otros que no existe todav√≠a un √≥rgano en el cuerpo que resista en un futuro a los estragos que producen los qu√≠micos que contienen los edulcorantes.

Parte de estos entrenamientos de moda incluyen planes de alimentación y entrenamientos personalizados. Este submundo deportivo ha sido uno de los negocios más rentables durante la crisis: un club social, de relaciones humanas con una cuota fija.

Es cierto que en esta disciplina se queman muchas calor√≠as durante y depu√©s del entrenamiento por tratarse de un ejercicio que demanda un esfuerzo muscular muy elevado. Cuanto mayor sea nuestro porcentaje muscular mayor ser√° el gasto cal√≥rico. El m√ļsculo siempre se estar√° construyendo al hacer los ejercicios de Slow Training, la cuesti√≥n es si se ver√°n los resultados que se est√°n buscando. Por eso ningun ejercicio deber√≠a ser general sin tener en cuenta previamente en tipo de morfolog√≠a de cada uno y por supuesto nuestras limitaciones cardivasculares.

Respecto a los tipos de morfología, este enfoque de Slow Training (S.T) no es efectivo para fortalecer el sistema cardiovascular ni afinar los cuerpos endomorfos (tendencia a acumular grasa), la razón es que se busca una actividad aeróbica baja y movimientos enfocados al crecimiento muscular, consecuentemente el resultado genera una estructura más amplia al participante.

No obstante para aquellos, los ectomorfos, que encuentran dificultades para agarrar grasa y masa muscular , este tipo de ejercicios concentrados y lentos m√°s una alimentaci√≥n basada en carbohidratos integrales y prote√≠nas ayudar√° a lograr una figura m√°s fuerte. El ejercicio cardivascular que deber√≠an realizar no deberia sobrepasar de los 20 minutos y de bajo impacto pensado como calentamiento previo al S.T , un ejemplo ser√≠a caminar en inclinaciones de un 15% a paso r√°pido (correr cataboliza el m√ļsculo, es decir lo reduce).

Los de estructura mesomorfa tienen un cuerpo agradecido que responde bien a los entrenamientos, buena memoria muscular pero tambi√©n no tienen problemas para agarrar grasa localizada. Por ello el S.T debe ser combinado con sesiones entre 40 y 50 minutos de cardio, en intervalos de mayor y menor intensidad, para poder ver los resultados de la tonificaci√≥n y aumento de m√ļsculo por el sistema de baja velocidad.

Ahora para poder hacer un Slow Training se necesita siempre calentamiento, para cualquier ejercicio, y por su baja actividad aer√≥bica se recomienda a los mesomorfos realizarla con frecuencia. ¬ŅPero qu√© tipo de ejercicio aer√≥bico es el correcto?

El ejercicio aer√≥bico deber√≠a de clasificarse en funcional, aquel que no pelea con nuestra morfolog√≠a natural y de impacto, el cual que genera un desgaste innecesario en las articulaciones entre otros da√Īos colaterales.

Todos debemos en mayor o menor medida en primer lugar realizar actividades aeróbicas como: saltar cuerda, nadar, correr a un ritmo de acorde con nuestra condición, bailar (sí, bailar es el mejor ejercicio para el corazón) etc.