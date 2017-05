Las mejores terrazas de Madrid 2017

テ》ico 11

Vistas aテゥreas de las terraza テ》ico 11 - Iberostar Las Letras

ツソDテウnde? Iberostar Las Letras C/ Gran Vテュa, 11 Madrid

La terraza de IBEROSTAR Las Letras reabre sus puertas dispuesto a convertirse en el punto de encuentro de la temporada. Un espacio que es todo un homenaje al verano, un oasis en pleno centro de la ciudad en el que disfrutar del mejor tapeo y un inmejorable ambiente.

Con una oferta gastronテウmica entre la que encontrarテ。s la que mテ。s se adapte a tus gustos y preferencias, テ》ico 11 innova con una propuesta culinaria basada en tres destinos turisticos: playa, montaテアa y ciudad. Con una propuesta fresca e innovadora propia de un lugar de veraneo en la playa; un surtido de tapas que nos transportarテ。 a un picoteo propio de una escapada a la montaテアa; y una variedad de propuestas castizas para aquellos que eligen Madrid como punto de desconexiテウn.

Ademテ。s, su ubicaciテウn privilegiada en el nテコmero 11 de la Gran Vテュa madrileテアa, promete unas puestas de sol inolvidables, que estarテ。n acompaテアadas de dj sessions diarias y un ambiente inmejorable.

La terraza de Florida Retiro

La barra central - Florida Retiro

ツソDテウnde? Florida Retiro Pツコ Repテコblica de Panamテ。, 1 Madrid

Con una oferta frテュa a base de ibテゥricos, ceviches, sushis, sashimis, rolls y ensaladas diseテアada por Joaquテュn Felipe se inaugura la nueva cocina de la terraza de Florida Retiro. Un punto de encuentro con un enclave ideal, en el pulmテウn verde de la capital, de visita obligada para deleitarse con sus propuestas para comer, cenar o tomar copas en las noches veraniegas.

'La Terraza' es un espacio muy especial escondido entre las copas de los テ。rboles y situado sobre el techo de 'El Pabellテウn' (el restaurante a la carta) donde descubrir un nuevo cielo de Madrid, una nueva puesta de sol y una vista, hasta ahora inテゥdita, de la cテコpula de Florida Retiro. Un rincテウn mテ。gico y privilegiado donde tomar el aperitivo, probar cテウcteles en su barra, disfrutar de una oferta informal donde no hay protocolo de comida y bebida y un lugar en el que la fテウrmula de compartir estテ。 siempre presente.

Ikebana

Vistas desde la terraza Ikebana - Restaurante Ramses

ツソDテウnde? Ramses Life Plaza de la Independencia, 4, Madrid

Muy cerca del Retiro, a los pies de la Puerta de Alcalテ。, situada en un enclave histテウrico en el centro de Madrid se encuentra Ikebana, la mテュtica terraza de Ramses. Decorada por el afamado interiorista francテゥs Philippe Starck, Ikebana es el lugar idテウneo para disfrutar de la mejor gastro-fusiテウn.

Un concepto de cocina fusiテウn mediterrテ。nea y japonesa, en la que se pueden degustar una amplia variedad de sushis ademテ。s de propuestas mediterrテ。neas como jamテウn puro de bellota con pan de cristal, ostras tres estilos y propuestas de mar y montaテアa. Un plan gastronテウmico inigualable para disfrutar probando su amplia variedad de cテウcteles, al ritmo de una sesiテウn de djツエs.

Hotel Urban

Vistas de la terraza - Hotel Urban

ツソDテウnde? Hotel Urban Carrera de S. Jerテウnimo, 34 Madrid

La terraza del Hotel Urban nos propone una opciテウn saludable en la que incluye una carta de cテウcteles y zumos naturales con los que estimular los sentidos y, ademテ。s, continテコan con las clases de Yoga dirigidas por la Yoggi y actriz Marta Nieto.

En esta terraza con decoraciテウn contemporテ。nea podremos vivir experiencias segテコn nuestro estado de テ。nimo a travテゥs de su nueva carta de cテウcteles y zumos elaborados al momento con cold press: propuestas para combatir el estrテゥs, un aporte de felicidad o un plus de energテュa. Una carta en la que se combinan ingredientes a base de frutas de temporada, hortalizas y verduras.

Ademテ。s entre sus propuestas gastronテウmicas tambiテゥn se pueden degustar una selecciテウn de platos gourmet como Rigattonni con Tomate, Champiテアテウn y Parmesano; Jamテウn Ibテゥrico con Colines de Cristal o Gazpacho Andaluz.

El Jardテュn de Recoletos

Vistas del jardテュn interior - Jardテュn de Recoletos

ツソDテウnde? Hotel VP Jardテュn de REcoletos C/ Gil de Santivanes, 6 Madrid

Una autテゥntica joya en pleno barrio de Salamanca , en la que es posible contemplar la ciudad con otros ojos y desde otras perspectivas. Asテュ se define el Jardテュn de Recoletos, un rinconcito de corte tradicional en el que disfrutar de un ambiente distendido y unos platos de excepciテウn.

Bajo los fogones de Manuel Martテュnez Rincテウn, su carta nos sorprende con propuestas novedosos, que estテ。n en constante evoluciテウn, entre las que cabe destacar el tataki de atテコn rojo de Almadraba o su especialidad, el rabo de toro.

Tanto para el dテュa como para la noche, son mテコltiples las opciones que nos ofrece el jardテュn exterior del restaurante del hotel VP Jardテュn de Recoletos. Un oasis vegetal en pleno centro de la ciudad.

MED ROOFTOPS by Gin Mare

-

ツソDテウnde? C/ Alcalテ。, 143 Madrid

El estilo de vida mediterrテ。neo regresa con una nueva ediciテウn a un conjunto de singulares terrazas urbanas, nunca antes abiertas al pテコblico, para ser revindicado a travテゥs del sabor テコnico de Gin Mare. La ginebra mediterrテ。nea por excelencia, regresa con MED ROOFTOPS, un proyecto genuino que pretende trasladar la esencia del mare nostrum a un conjunto de espacios en altura.

Madrid, Barcelona, Sevilla, Lisboa, Munich, Roma y Londres tomarテ。n el testigo. El cielo de Madrid recibe los colores, aromas y sonidos de la bella costa italiana en una exclusiva terraza de autor en dos alturas. La capital serテ。 testigo los prテウximos 27 y 28 de mayo de la transformaciテウn, convirtiendo una exclusiva terraza en el corazテウn de la ciudad en el alma de Portofino. Una localizaciテウn donde, durante dos dテュas, se vivirテ。 una experiencia テコnica para el consumidor en torno al estilo de vida mediterrテ。neo.

The Principal

Vistas de la terraza - The Principal Madrid Hotel

ツソDテウnde? The Principal Madrid Hotel C/ Marquテゥs de Valdeiglesias, 1 Madrid

Con vistas al emblemテ。tico edificion Metrテウpoli, la terraza de The Principal Madrid Hotel nos ofrece una visiテウn privilegiada de la ciudad en la que disfrutar ademテ。s de una bucテウlica jornada. Como novedad, este aテアo se podrテ。 cenar en el cielo de Madrid, siempre previa reserva. La carta, firmada por Ramテウn Freixa, completa la memorable experiencia de una velada en este incomparable escenario.

Tampoco faltarテ。n las copas. Una mixologテュa creativa bajo el nombre Signature, que propone cテウcteles como el refrescante Champ Cup con brandy, angostura, azテコcar y cava Burbujas by FRX o el Divoca de disaronno, vodka UツエLuvka, limテウn, canela, arテ。ndanos y ginger ale, entre otros

Nice to Meet You Restaurant & Lounge

Nice to Meet You Restaurant & Lounge - Dear Hotel

ツソDテウnde? Dear Hotel C/ Gran Vテュa, 80 Madrid

La terraza del Nice to Meet You Restaurant & Lounge, decorada por Tarruella Trenchs Studio y situada en la planta 14 de Dear Hotel, se convierte en un jardテュn urbano en pleno centro de Madrid. Entre sus propuestas gourmet destacan creaciones como el sabroso ceviche de corvina marinado en yuzu o el ya conocido como el Prensado de foie con bonito, manzana y naranja.

Toda una tentaciテウn en un ambiente distendido, sofisticado y elegante en el que tampoco falta la carta de coctelerテュa con combinados y champagnes para disfrutar de las memorables noches del verano madrileテアo.

The Mint Roof

Terraza The Mint Roof - Vincci THE MINT

Dテウnde comprar Vincci THE MINT C/ Gran Vテュa, 10 Madrid

La frescura de la menta llega de nuevo al cielo madrileテアo de la Gran Vテュa con la apertura de la terraza de verano del Hotel Vincci Mint. Con un espacio diseテアado por Jaime Beriestain, The Mint Roof ofrece una propuesta diferente y con estilo, en el que destaca uno de sus principales atractivos, su foodtruck traテュdo directamente desde Francia, donde se pueden encontrar las bebidas mテ。s refrescantes.

Los atardeceres en esta idテュlica terraza se convertirテ。n en una autテゥntica vuelta al mundo a travテゥs de los sentidos, ya que se organizarテ。n las semanas temテ。ticas inspiradas en distintos ambientes de destinos internacionales. Desde la mテコsica hasta una oferta gastronテウmica, cada detalle recordarテ。 a cada uno de los paテュses de cada rincテウn del planeta: Semana Cantonesa, Mexicana, Venezolana, Asiテ。tica... Toda una experiencia gastronテウmica en la que ademテ。s disfrutar de memorables puestas de sol.

The Roof

- ME Madrid Reina Victoria

ツソDテウnde? ME Madrid Reina Victoria Plaza Sta. Ana, 14 Madrid

En plena Plaza de Santa Ana y con una de las vistas panorテ。micas mテ。s espectaculares de la ciudad, se encuentra The Roof. La popular terraza del hotel ME Madrid Reina Victoria se convierte en el principal punto de encuentro de las noches madrileテアas donde disfrutar de un gran ambiente, cテウcteles y buena mテコsica en un ambiente chill out sofisticado y distendido.

Ademテ。s para cenar y disfrutar de un ambiente mテ。s relajado, los asistentes pueden disfrutar dentro del elegante Bar VIP donde las celebrities mテ。s glamurosas de la capital se reテコnen para celebrar fiestas privadas inolvidables.