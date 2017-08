Hoteles cerca de Madrid para desconectar

Si ya volviste de vacaciones y aún tienes verano por delante en la capital; o si por el contrario aún no te has ido pero necesitas más que nunca hacer un breve parón antes de tus merecidos días de descanso, tenemos la solución a menos de una hora de coche. En Madrid, se está muy bien en verano, las terrazas están vacias, casi puedes cenar en cualquier restaurante sin necesidad de reservar y aparcar en el centro no se convierte en el calvario habitual del resto del año.

Todo esto está muy bien, pero a veces también necesitamos desconectar de Madrid, chasquear los dedos y aparecer en un entorno idílico en el que hacer turismo, descansar tomando un cocktail, disfrutar de una romántica puesta de sol, darnos un homenaje gourmet o relajarnos con una sesión de Spa.

Hacemos un recorrido por algunos de los hoteles más exclusivos a tan solo una hora (o menos) de la capital. Vuelve a revivir tus vacaciones, escápate a descansar si has vuelto cansado, date un capricho de fin de semana o por qué no, apuesta por unas vacaciones que además te permitan pasarte por Madrid y disfrutar de los beneficios de su agosto.

Toledo, Segovia, Ávila... y otras escapadas a poco más de 100km del centro de España.

Índice Top 1. Fontecruz Ávila

2. Relais & Châteaux Molino de Alcuneza

3. Eurostars Palacio Buenavista

4. Fontecruz Toledo

5. Eurostars Convento de los Capuchinos Fontecruz Ávila Zona de piscina exterior - Hoteles Fontecruz ¿Dónde? Fontecruz Ávila Ctra. Antigua de Cebreros, km. 3 Ávila (España) 920 35 92 00 Con vistas a las sierras que rodean la ciudad, al Santuario de Nuestra Señora de Sonsoles y las fresnedas y praderas del campo de golf de 'El Fresnillo', este resort es sin duda el paraíso del descanso. Los huéspedes que se hospeden en alguna de sus suites o sus 74 habitaciones podrán disfrutar de la paz y el relax que aquí se respira. Degustar la gastronomía tradicional de la zona, hacer una barbacoa, tumbarte en la piscina sesión o deleitarse con alguno de los tratamietnos del Spa, son algunas de las propuestas del hotel. Además, el Bar Inglés y la biblioteca, son lugares acogedores y cálidos, que completan junto con el restaurante Zelai, una oferta gastronómica al más alto nivel en la ciudad de Ávila. Relais & Châteaux Molino de Alcuneza Exterior del hotel Molino de Alcuneza - Hoteles Relais & Châteaux Ubicado en Alcuneza, una pequeña pedanía de Sigüenza a poco más de una hora de Madrid, el Relais & Châteaux Molino de Alcuneza recibe su nombre por un molino que antaño fue el primer y más importante del valle de Sigüenza. Sus muros, con más de 500 años, albergan hoy un hotel familiar en el que la tranquilidad reina, proporcionando además unas magníficas vistas al valle del Alto Henares. ¿Dónde? Relais & Châteaux Molino de Alcuneza Carretera Alboreca, km. 0.5 Alcuneza, Sigüenza (Guadalajara) 949 39 15 01 Un Hotel Boutique lleno de encanto con un servicio de lujo en el que escapar de la rutina y reencontrarse con los sentidos gracias a sus instalaciones entre las que encontramos una piscina rodeada de naturaleza, un Spa y una oferta culinaria de lo más interesante. Su propuesta gastronómica a manos de Samuel Moreno que ha diseñado tres menús degustación: Compartir, Disfrutar y Celebrar con los que los comensales podrás deleitarse con la opción que más se adapte a sus gustos. Además, en este Relais & Châteaux alcarreño, no olvidan la tradición ligada al molino harinero y la pasión de Samuel por la panadería que han dado como resultado una de las mejores ofertas de pan artesano del país. Eurostars Palacio Buenavista Jardines del hotel Palacio Buenavista - Eurostars Ocupando el espacio donde en su día se erigió el Palacio de Buenavista , diseñado según parece por el mismísimo Greco, este palacio es hoy auténtico oasis de lujo y de descanso. ¿Dónde? Eurostars Palacio Buenavista Calle de los Concilios, 1 Toledo (España) 925 28 98 00 Con privilegiadas panorámicas del rio Tajo y la ciudad de Toledo, sus instalacionen aunan a la perfección historia y vanguardia creando un entorno acogedor y exclusivo en el que lograr el retiro ideal. El hotel dispone de una amplia zona de jardines, piscina exterior, fitness center y unas intalaciones termales en las que los visitantes podrán mimarse con una amplia variedad de tratamientos. En este entorno de ensueño es fácil conquistar por los sentidos. La oferta gastronóminca del hotel cuenta con una amplia variedad de propuestas entre las que destaca el Restaurante Quixote que, enraizado en la tradición de la gastronomía manchega, se ha hecho ya con un sólido hueco en las mejores guías gastronómicas de la región. Fontecruz Toledo Hall - Fontecruz Toledo ¿Dónde? Fontecruz Toledo Plaza del Juego de Pelota, 7 Toledo (España) 925 27 46 90 La Emperatriz Eugenia de Montijo fue una mujer adelantada a su época, nacida en España y educada en Francia, se convirtió en Emperatriz de Francia al casarse con Napoleón III. Este hotel en el centro del Toledo a escasos metros de la catedral, le rinde homenaje ya que este fue el Palacio donde habitó en sus visitas a la ciudad. Un hotel con mucho encanto e historia donde admirar alfarjes del SXVI y restos árabes en su Spa y desde el que partir a conocer la ciudad. Un lugar muy especial en el que sumergirse en la historia de la ciudad de Toledo. Además de su estratégica e insuperable localización, en este hotel podrá disfrutar de su gimnasio y su SPA caracterizado por integrar elementos del antiguo sistema hidráulico romano, además de distintos muros de la época mozárabe. Tampoco faltarán las propuestas para disfrutar del ambiente nocturno de la ciudad, puesto que Fontecruz Toledo cuenta con un bar especializado en cocteleria y el fantástico Restaurante Belvis, dirigido por Adolfo Muñoz, insigne restaurador toledano, en el que descubrir la gastronomía tradicional de la región. Eurostars Convento de los Capuchinos Habitacion del hotel Convento de los Capuchinos - Eurostars ¿Dónde? Eurostars Convento de los Capuchinos Plaza Capuchinos, 2 Segovia (España) 921 41 52 50 Historia y tradición se combinan con las líneas minimalistas y las nuevas tendencias arquitectónicas para crear un espacio exclusivo y idílico en el que antes fuera el Convento de las Oblatas. Emplazado en el centro noble de Segovia y disfrutando de amplias vistas hacia el valle del Eresma y su alameda, el Eurostars Convento de los Capuchinos dispone de 62 lujosas habitaciones, restaurante gastronómico, Spa y una amplia zona ajardinada. El edificio original constaba de iglesia, convento y residencia de los fundadores. La iglesia se ha reconvertido en restaurante gastronómico, y las otras dos zonas se han transformado en habitaciones y servicios comunes del hotel, en los que disfrutar, descansar e impregnarse de la magia de la ciudad.