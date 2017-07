Claves para tener un jardín de ensueño

Decía Matisse que “siempre hay flores para el que desea verlas”. Una afirmación a la que nosotros añadimos que siempre hay jardines para quien quiera tenerlos. A día de hoy las posibilidades y los rincones que ajardinar son ilimitadas: puedes instalarlo en un balcón, crearlo a partir de unas cuantas macetas o reservarle una de las paredes de tu casa para conseguir un jardín vertical. Pero si dispones de un terreno amplio, muchísimo mejor.

Así podrás diseñar de un espacio a tu medida sin necesidad de limitar tu imaginación. “Además podrás crear espacio para distintos usos, donde unos sean funcionales y otros, simple y gustosamente, ornamentales. Regalos para la vista y que conducen al relax”. La que habla es la paisajista Monique Briones, directora del estudio La Paisajista. Jardines con alma, un espacio desde el que dan forma a espacios verdes que aúnan funcionalidad y belleza a partes iguales.

Una vez hemos decidido cuál es el espacio que queremos ajardinar debemos analizarlo ateniendo a todos los detalles. Si hay elevaciones en el terreno o elemento ya existentes, interferirán en el diseño y la estructura de nuestro espacio. Deberemos adaptarnos a ellos, pero eso no tiene por qué convertirse en un impedimento. También es importante conocer nuestras necesidades: si tenemos niños es probable que necesitemos una zona de juegos; si nos encanta leer, un rincón en el que relajarnos; o si preferimos escuchar música mientras nos relajamos, tal vez sea imprescindible disponer de una zona chill out. “El jardín debe estar diseñado de forma armónica, pero con espacios diferenciados para que cada actividad tenga su sitio. Pero es fundamental que haya armonía en el conjunto, para que todo se complemente”, puntualiza Briones.

Plantas, fuentes y praderas

La importancia de la armonía en los elementos - CC

Antes de comprar en el vivero un sin fin de flores y arbustos es preferible que se pregunte qué tipo de plantas prefiere. Deberá basar su elección en factores como la cantidad de horas de sol que quiera tener en su jardín, si existe algún tipo de alergia en su familia o la cantidad de agua que deberá destinar para regarlas. Luego están los factores ornamentales, los colores de las flores que mejor encajen con el entorno e incluso el presupuesto que maneje –en el ámbito de las plantas existe una gran variedad en función de sus características–.

En cuanto a los cuidados no son complejos. Lo principal es mantener los espacios verdes libres de malas hierbas y bien regados. Otras tareas como las podas, el abonado o la resiembra deberá hacerlos solo de manera estacional. Pero si de verdad le preocupa que sobrevivan, no se preocupe. “La pasión por las plantas y el conocimiento de cómo cuidarlas, no son fundamentales al comienzo. Estos se suelen ir aprendiendo día a día una vez empiezas a cultivar y ves cómo se desarrolla y evoluciona”, tranquiliza Briones.

Además de los elementos vegetales, puede completar su jardín con otros ornamentos como fuentes o arroyos. La paisajista nos explica que para ella el agua, como elemento decorativo de un jardín, es esencial, pero teniendo en cuenta la escasez que asola nuestro país, recomienda las praderas verdes. “Estos espacios no tienen por qué ser de césped únicamente Hay muchas plantas que cumplen la función de pradera donde tumbarse, correr o jugar con los niños. Dependiendo del tamaño y del enfoque del jardín también son bienvenidas las esculturas, y unos muebles de exterior bien elegidos hacen que la vida en el exterior sea puro gozo”.

Viva la funcionalidad

De diseño, pero funcional - CC

Belleza y comodidad no deben estar nunca reñidos. Puede tener el jardín más bonito del mundo y, a la vez, el más cómodo. Todo es cuestión de creatividad, ingenio y algunas dosis de lógica. Por ejemplo, “la zona del comedor/cenador debe estar cercana a la salida de la cocina”, nos explica Briones, así se ahorrará dar largos paseos cargado con platos. Los espacios reservados para los niños, es mejor que queden alejados de las zonas de relax o el descanso será imposible.

Claves que también se trasladan al mobiliario. Para un jardín es mejor que elija muebles de mimbre o hierro forjado, y que huya de las maderas delicadas o los tapizados –la lluvia puede jugar malas pasadas–. En cuanto a los tejidos de los almohadones, lo mejor es que sean frescos y resistentes, como el algodón.

Un jardín ideal

Es importante adaptar cada espacio a las necesidades de cada uno - CC

Cuando le preguntamos a Briones que nos explique cómo sería para ella un jardín perfecto, nos explica que se parecería mucho a uno que creó en Brasil cuando apenas tenía 15 años. Estaba emplazado en una parcela de 1.000m2 en medio de la selva. “Tenía uno de los rincones más bonitos que he creado hasta hoy: un precioso estanque con plantas tropicales, árboles inmensos y mucha fauna autóctona paseando por allí. Lo que más me gustaba en aquel jardín era el efecto que ejercía en cada uno de los que le visitaban, allí te sentía apartado del mundo, en paz, pero muy vivo. Eso es lo que busco que transmita cada jardín que creo”.