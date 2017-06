Vanesa Romero: «Mi profesión me lo ha dado todo»

Divertida y risueña, Vanesa Romero nos atiende entre escena y escena. Se encuentra en pleno rodaje de la décima temporada de 'La que se avecina' y cuadrar tiempos y horarios es más complicado en fechas de grabación.

Ser actriz es su gran pasión y por ello se entrega en cuerpo y alma, al igual que en cada una de las múltiples facetas que desempeña. Actriz, bloguera, youtuber, escritora... Vanesa nos cuenta cómo “por cosas del destino” aterrizó en la televisión y cómo llegó hasta una profesión, a la que agradece todo lo que ha conseguido.

“Proactiva y gamberra” como ella misma se define, la actriz se encuentra en plena promoción de su primer libro 'Reflexiones de una rubia', un guiño para reírse del tópico de las rubias y con el que Vanesa hace un viaje interior muy personal que sin duda la ha liberado por completo.

Comenzaste tu carrera profesional como modelo, ¿cómo llegas al mundo de la interpretación?

La vida me fue llevando por esos caminos. Estando en la agencia de modelos me llamaron para hacer una prueba para presentar un programa de niños que se llamaba 'Jaula de grillos' y como soy muy de lanzarme, dije que sí. Me cogieron y ahí empezó todo. Mi primera vez en el mundo de la interpretación fue en la serie de Lina Morgan, 'Una de dos'.

Descubrí que este mundo me alucinaba y me sentí muy realizada. Fue entonces cuando decidí prepararme profesionalmente, pasé por varias series y llegué a 'Aquí no hay quien viva' y de ahí en 'La que se avecina'.

¿En qué proyectos te encuentras inmersa ahora?

Ahora estamos grabando la décima temporada de 'La que se avecina', lo compagino con otras cosas como mi canal de Youtube, la promoción de mi primer libro, con mi blog, mi tienda online y también estoy escribiendo mi segundo libro del que aún no puedo decir nada. Estoy en un momento en el que me dejo llevar por lo que la vida me pone por el camino.

Actriz, bloguera, youtuber, escritora... ¿Cómo lo haces?

Soy capaz de llevarlo todo a la vez porque todo lo que hago me llena de ilusión. Cuando lo que haces te motiva, haces que encaje. Ahora me toca esta fase de mi vida y la verdad es que la disfruto muchísimo, disfruto mucho mi trabajo.

¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha aportado tu profesión?

Mi profesión me lo ha dado todo tanto a nivel personal como profesional. Hasta el momento no hay nada malo que pueda decir. Muchos compañeros hablan de lo difícil que es el tema de la popularidad, pero en mi caso lo llevo bastante bien. Creo que al final forma parte de mi mundo, nos metemos en la casa de las personas y lógicamente la gente te entiende como uno más.

¿Qué es lo más difícil que has tenido que hacer por exigencias del guión?

Cada secuencia es difícil porque tienes que intentar sacar el máximo partido a cada situación. Quizás las escenas subidas de todo son más incomodas a la hora de grabar al principio, pero una vez que pasas ese trance y estás metida en el personaje, no piensas más allá. Entre nosotros intentamos quitarle mucho hierro al asunto. Siempre he tenido la suerte de trabajar con actores muy generosos que me han facilitado mucho el trabajo.

¿Qué significa para ti este primer libro?

El libro me ha hecho abrirme. Ha sido una manera de compartir mi vida y contar una parte de mí que nadie conocía. Sufrí acoso escolar, tenía baja autoestima, no me encontraba... Como he pasado esa fase y lo pasé tan mal porque no sabía qué quería en la vida, cuando me encontré tenía esa neesidad de contarlo al mundo y ayudar a toda esa gente que se siente o se ha sentido como yo en algún momento.

Es un libro que pretende ayudar a los demás. Está siendo algo mágico y maravilloso y estoy muy feliz de haberlo escrito y haberme abierto. Es una satisfacción.

¿Por qué 'Reflexiones de una rubia'?

Empecé con el blog que lleva el mismo nombre y fue un poco por la idea de reirme del tópico de las rubias. Hay que reirse de la vida. Cuando pensamos en el título del libro decidí verlo como una extensión del blog en el que me expreso mucho más.

Es aficionada a Instagram, cuenta con más de 772K seguidores, ¿qué le gusta de esta red social?

Es una manera de que la gente me conozca. Me gusta el contacto con los seguidores, me gusta sentir la cercanía y el calor de ellos. Me gusta compartir cosas y recibo mucho cariño. Es mi manera de agradecerles de alguna manera el que estén siempre ahí. Ellos son los responsables de que las cosas que hacemos funcionen.

¿Qué opinas de la obsesión por salir siempre perfectos en las fotos?

Yo soy más partidaria de intentar salir lo más natural posible. Es lo que a mí me gusta. Todos queremos salir perfectos y hay que pensar bien en el tipo de mensaje que queremos transmitir al resto, por eso es importante cuidar lo que publicamos.

¿Cómo fue tu inicio como youtuber?

El año pasado fue un año de necesidad de contar y sacar todo lo que llevaba dentro. Empecé con mucho miedo porque ahí no había un personaje que pudiese ocultarme, ahí soy yo la que está delante de la cámara.

Podía ser arriesgado porque a la gente le puede gustar mi personaje de Raquel en 'La que se avecina', pero ahí me ven como Vanesa y no tengo por qué gustarles. Aunque estoy acostumbrada a estar delante de la cámara, esto no tenía nada que ver, pero al final me solté y afortunadamente ha salido muy bien.

¿De dónde le viene su pasión por la vida saludable?

Siempre me he cuidado, el deporte siempre ha formado parte de mi vida y ha estado muy presente en mi familia. Con el tema de la alimentación comencé a cambiar hace unos cuantos años, pasaba por un momento en el que me encontraba fatal de energía y por casualidades de la vida conocí la macrobiótica.

Me dieron unas pautas y comencé a probar por curiosidad. Empecé a investigar y ahora es uno de mis temas preferidos. Es un estilo de vida para encontrarte bien y tener energía y a mí en particular me sienta muy bien.

¿Cómo sueles cuidarte?

Siempre busco los productos más adecuados para mí. No dejo pasar un día sin desmaquillarme, es el truco de bellezas más fundamental. Uso aceite de jojoba que para mí ha sido todo un descubrimiento. Es mágico.

¿Un alimento prohibido?

La bollería industrial.

¿Un truco de belleza rápido?

El aceite de jojoba, es maravilloso.

¿Un proyecto inminente?

Pronto estrenamos la nueva temporada de 'La que se avecina'

¿Un ejercicio infalible?

Las sentadillas.

¿Cuál es el último regalo que has recibido?

Una crema del Mar Muerto.

¿Y el último capricho que te has dado?

Ayer vino a casa mi osteópata a darme un masaje.

¿Un icono de estilo?

Sienna Miller y Kate Moss.

¿Un sueño?

Que se cumplan todos mis sueños

¿Un viaje pendiente?

A Vietnam.

¿Qué no falta en tu maleta?

En mi maleta hay de todo, la pregunta sería qué no hay en mi maleta (risas). Soy muy de “por si acaso”.

¿Qué encontramos si abrimos tu armario?

Mucho de todo, mucha ropa, muchos zapatos, muchos bolsos...

¿La prenda que más te favorece?

Depende del día. Como buena Géminis, un día me gusta una cosa y otro día me gusta otra. No tengo una prenda favorita, voy cambiando por días.

¿Un imprescindible este verano?

El protector solar.

¿Un miedo?

A la muerte.

¿Dónde te ves dentro de 20 años?

No me gusta mucho pensar en el futuro porque la vida me ha demostrado que no hay que hacer planes. Prefiero vivir el aquí y ahora y lo que sea será. Sí sé que dentro de 20 años estaré feliz.

¿Un secreto confesable?

Tomo Coca Cola (risas).

¿Qué es el Summum para Vanesa Romero? Estar rodeada de la gente que quiero y que todos tengan salud.