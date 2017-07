Raúl Olivo: "Lo más sencillo me hace feliz"

Actor, cantante y modelo, Raúl Olivo dice ser feliz con las cosas más sencillas de la vida y nos habla entusiasmado de la trama de 'Perdóname, señor', serie en la que da vida a un mafioso mexicano que él mismo define como "bastante rico, malo, calculador, mafioso y déspota".

El actor ha visitado Madrid, ciudad a la que guarda un cariño especial. Apasionado de la capital y de España, donde tiene grandes amigos y se siente como en casa, no descarta en el futuro protagonizar otros proyectos de éxito aquí.

El venezolano nos habla de su último trabajo, proyectos de futuro, de sus rutinas de bellezas y de algún que otro secreto más.

¿Cómo es meterse en la piel de un narcotraficante mexicano?

Nada fácil. Tener esa doble intención, esa doble agenda siempre, es complicado. A nivel interpretativo es muy interesante pero, ¡no quiero ni imaginar tener una vida así!

¿Cómo es ser compañero de Paz Vega?

Paz Vega es una gran actriz, no es un secreto para nadie y haber podido compartir con ella este trabajo es una grata experiencia y un gusto. Es una serie hecha con mucho cariño y profesionalidad de parte de todos los actores y toda la producción involucrada.

¿Qué es lo que más te gusta de 'Perdóname, señor'?

Me gusta que es una serie que a pesar de tocar el tema del narcotráfico, tiene una historia de amor y un mensaje que a todos nos llega.

¿Y de España?

De España me gusta todo. Su gente, sus playas, su comida... Lo único que no me gusta es la distancia con mi amada Venezuela.

Además de actor, también es cantante y ha hecho trabajos de moda. Si tuvieras que elegir entre una de las facetas, ¿con cuál se quedaría?

Las tres facetas me han aportado mucho y cada una ha sido una etapa de mi vida. Las tres se complementan de alguna manera pero a la que más me he dedicado ha sido a la interpretación. Con lo cual si tengo que escoger alguna, seria ésta pero mientras no sea así, ¡seguiré con las tres!

¿Qué ha sido lo más difícil en tu trayectoria profesional hasta el momento?

Yo creo que lo más difícil es el tiempo de espera, la incertidumbre que a veces tenemos sobre nuestra carrera y las ganas de trabajar, sabiendo que a veces no depende de nosotros.

¿Algo que nunca harías por exigencias del guión?

Arriesgar mi vida. Es lo primero que se me viene a la mente al leer la pregunta.

¿En qué proyectos te encuentras inmerso ahora?

Ahora estoy grabando una Bio Serie en México sobre la vida de la cantante Mexicana Lupita D’Alessio, en la que interpreto a un cantante argentino llamado Sabú que tuvo mucho éxito en Latinoamérica y dejó la música para dedicarse a gestionar la vida artística de la cantante, además de casarse con ella.

¿Le gusta la moda?

Sí, me gusta conocer las tendencias de cada temporada.

¿Un básico en su armario?

Zapatos, relojes y vaqueros

¿Un complemento que nunca le falta?

Mi Hedonia de Le Rhöne. Indispensable tanto para vestirme deportivo como para cuando tengo algún evento o cita de lujo.

¿Sigue algún ritual de belleza?

Ejercicio, practico artes marciales desde los seis años y algo que todos los hombres también deberían hacer, ¡usar cremas!

¿Su perfume favorito?

El mío, pero no voy a deciros el nombre porque es mi secreto mejor guardado (risas)

¿Un gadget sin el que no pueda vivir?

Definitivamente mi teléfono móvil.

¿Cuál ha sido el último regalo que ha recibido?

Despertar cada día.

¿Y el último capricho que se ha dado?

Ir de compras a mi lugar favorito de España, El Corte Inglés (risas)

¿Un libro?

Cuenta Contigo de Patricia Ramírez.

¿Un restaurante?

La Candelita.

¿Qué le hace feliz?

Me hace feliz ayudar, me hace feliz dar, me hacen feliz mi familia y mis amigos. Lo sencillo de la vida.

¿Un viaje pendiente?

Tengo pendiente viajar a Japón, Grecia y Rusia, entre otros lugares.

¿Qué no falta nunca en su maleta?

En mi maleta no falta un vaquero, mi ropa de entrenar (siempre), mi perfume, unas buenas bambas y mi reloj Le Rhöne.