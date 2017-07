Nerea Garmendia: "El miedo no va conmigo"

Sumergida en la grabación de la cuarta tempora de 'Allí Abajo' y sin parar de trabajar con su marca 'By Nerea Garmendia', esta vasca de nacimiento no tiene miedo a nada.

La gran sonrisa que caracteriza a Nerea Garmendia es sin duda el reflejo más sincero del gran momento profesional y personal en el que se encuentra. Apasionada de su profesión, dice sentirse plena y afortunada por poder vivir de ello y nos confiesa que Gotzone, su personaje en 'Allí abajo', la tiene enamorada.

Tenaz y luchadora, su "vida es crear" y nunca olvida la importancia de la labor solidaria. Hablamos con la actriz de retos, miedos, proyectos, tópicos y felicidad.

La actriz Nerea Garmendia - Paco Navarro | Maroe Management

¿Cómo te encuentras en esta etapa de tu vida?

Feliz y plena. Soy una afortunada por vivir de mi profesión y sentir que mi marca de ropa crece gracias a la respuesta del público.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor que te ha aportado tu profesión?

La verdad es que sólo me ha aportado cosas buenas. Esta profesión es muy inestable, puedo decir que no he parado de trabajar pero ha habido algún momento de parón. Gracias a ello he aprendido a superarme a mí misma y buscar otras opciones y todo ello me ha hecho crecer personalmente y buscar otras vías para no depender de mi profesión.

¿Algo que no volverías a hacer (profesionalmente)?

Nunca me he arrepentido de lo que he hecho. Hay proyectos más apetecibles que otros pero de todos ellos he aprendido.

Además de ser vascas, ¿qué tienen en común Nerea y Gotzone (tu personaje en ‘Allí Abajo')?

Las dos somos muy tenaces y trabajadoras. Y las dos luchamos por lo queremos.

¿Cómo está siendo trabajar en la serie?

Una experiencia maravillosa. Cuento con un equipo increíble que más que un equipo es como una familia. Me han hecho sentir como en casa desde el primer día.

El personaje de Gotzone me tiene enamorada, ha sido un regalo, ya que es un personaje con muchos matices. Empezó siendo una chef muy estricta y parecía no tener sentimientos pero según ha ido avanzando la temporada hemos conocido a una Gotzone más vulnerable y frágil.

¿De dónde viene tu pasión por el mundo de la moda?

Siempre me gustó la moda. Me gusta cuidar mis estilismos y sigo las tendencias aunque no soy esclava de ellas ni mucho menos. Tengo mi propio estilo más allá de lo que esté de moda.

¿Cómo surgió ‘By Nerea Garmendia’?

Mi pasión es crear. Siendo actriz creo personajes y me pareció buena idea fusionar mi forma de ver la vida a través de mensajes y plasmarlos en prendas.

¿De dónde sacas las inspiración?

Lo cierto es que no tengo que sentarme a buscar inspiración, llega sola si te paras a escuchar la vida. En una reunión de trabajo, una comida, una conversación con una amiga puede surgir esa frase. Cuando llega, lo apunto en mi libreta.

¿Cómo es la aventura de ser empresario en el mundo de la moda?

Es una 'Sana Locura' montar una S.L. (risas). ¿Ves?, 'Sana Locura' es otro de los diseños dedicados a los locos emprendedores que luchamos por nuestros sueños. He aprendido mucho de esta experiencia, me ocupa muchísimo tiempo pero me compensa con creces cuando veo la aceptación de nuestros clientes.

Si tuvieras que elegir entre moda e interpretación, ¿con qué te quedarías?

No elegiría. Con organización se pueden compaginar ambas

¿Cuál es tu prenda favorita de ‘By Nerea Garmendia’?

Mis prendas favoritas son las prendas solidarias. Nos permiten aportar nuestro granito de arena a fundaciones como: Anabella (contra la violencia de género), Soldados de Ainara (contra el síndrome de Cach, una enfermedad rara que no tiene cura y destinamos los beneficios a investigarla). Y mechones solidarios (hacen pelucas para personas que sufren cáncer).

¿Te gusta cuidarte?

Me gusta cuidarme. Es necesario hacerlo, por salud mental y física. Cuando estás bien contigo mismo tienes fuerza para comerte el mundo. Me gusta cuidar mi alimentación, aunque cuando tengo temporadas de trabajo fuertes es un poco más difícil. Siempre he practicado deporte, aunque llevo una temporada sin poder dedicarle el tiempo que me gustaría, espero poder retomarlo pronto.

¿Sigues alguna rutina de belleza?

Hidratarme tanto por dentro como pro fuera. La alimentación es fundamental y jamás me acuesto sin desmaquillarme. Es lo primero que aprendí cuando empecé a trabajar en televisión. Generalmente el maquillaje que nos ponen es más denso de lo normal y es fundamental dejar respirar la piel por las noches.

¿Cómo te mantienes en forma?

En los últimos años trabajando. Entre rodajes y By Nerea no paro quieta, pero cuando practico algún deporte elijo la natación, el tenis o la bicicleta.

¿Un ejercicio infalible?

La natación, ejercitas todos los músculos del cuerpo y es perfecta para tener un cuerpo tonificado.

¿Cuál es tu receta favorita?

Una buena tortilla de patata con cebolla.

¿Un truco de belleza?

Beber mucha agua.

¿Un imprescindible para este verano?

El body. Sirve para el día, la noche e incluso para un baño inesperado si se te olvida el bikini.

¿Un viaje pendiente?

A mi San Sebastián. Aunque voy a menudo, siempre tengo pendiente volver (risas)

¿Qué no falta en tu maleta?

El cepillo de dientes y una crema hidratante.

¿El último regalo que te han hecho?

Elegirme para hablar en la boda de una amiga muy especial.

¿El último capricho que te has dado?

Tomarme un día de fiesta (risas).

¿Una película?

Serendipity

¿Un referente de estilo?

Bárbara Muñoz, es amiga y actriz y está impecable hasta en pijama.

¿Un proyecto inminente?

Un proyecto que hemos empezado con Mechones Solidarios y By Nerea. Vendemos las camsietas en peluquerías solidarias y 1€ de cada prenda va destianda a dicha fundación.

¿Un sueño?

Seguir estando como estoy, no puedo pedir más porque me siento plena.

¿Un miedo?

El miedo no va conmigo. Si viene alguna vez le pongo las maletas en la calle (risas).

¿Qué te hace feliz?

Lo que provoca mi sonrisa: Mi chico, mi perro, mis amigos, mi profesión...

¿Cómo te ves dentro de 20 años?

Igual que ahora pero con algunas arrugas más.

¿Qué es el Summum para Nerea Garmendia? Los regalos que te da la vida.