Carmen Jordá: "En mi vida y en el coche, siempre voy al límite"

Carmen Jordá, conocida por su profesión como piloto de Fórmula 1 protagoniza junto a Lulú Figueroa y Laura Ponte, la nueva campaña de primavera/ verano 2018 de Gloria Ortiz. Disciplinada y luchadora, como ella misma se define, tiene muchos sueños por cumplir y adora a la gente que lucha por ellos con todas sus ganas. Y en cuanto a estilismo se refiere, tiene claro que el mono de carreras es la prendas que mejor le sienta.

Desde muy pequeña, la adrenalina del mundo del motor y la gasolina le corren por las venas y desde hace unos años, también el gusanillo de la moda; dos mundos que aunque pudiera parecernos muy dispares, Carmen asegura que tienen mucho en común, "aunque en la moda no te juegas la vida", bromea.

Lulú Figueroa, Laura Ponte y Carmen Jordá en la campaña primavera/ verano 2018 de Gloria Ortiz - El Corte Inglés

Con una vida frenética y sin parar de viajar, esta alicantina de 29 años compara su vida con el coche y nos confiesa que en ambas cosas le gusta "ir al límite" y aunque se sorprende cuando le preguntamos por cómo cree que será su vida dentro de 20 años, tiene muy claro cómo le gustaría que fuera.

¿Cómo logra compaginar dos mundos tan diferentes como son el motor y la moda?

No son tan distintos, creo que uno es parte del otro y son mundo que se compaginan bastante bien. En ambos hay mucha competititvidad pero yo lo llevo muy bien. El mundo de motor es un mundo más de hombres en el que he aprendido cosas que no aprendería de otra manera; en la moda es algo más fácil, no te juegas la vida.

Cuenta con más de 200K seguidores en Instagram, ¿cómo lleva el tema de las redes sociales?

Me gusta mucho, comparto mi vida, mi día a día, dónde estoy o lo que estoy haciendo. Hay mucha gente detrás que me admira, me anima y me gusta mucho interactuar con ellos. Es gratificante.

La piloto Carmen Jordá con bolso de Gloria Ortiz - El Corte Inglés

En su descripción dice: “Sígueme si puedes”, ¿es difícil seguir a Carmen Jordá?

(Risas). Con esa descripción quiero decir que soy muy luchadora y me gusta la gente que tiene objetivos y sueños y que lucha por ellos, como hago yo.

¿Cómo es un día en su vida?

Soy muy disciplinada y eso es algo que he aprendido a lo largo de todos estos años en el mundo de las carreras. Mis días son 'non stop', en mi vida como en el coche siempre voy al límite. Intento hacer lo máximo y exprimir el tiempo.

¿En qué proyectos se encuentra inmersa?

Acabo de hacer unas pruebas con Fórmula E y la verdad es que es un campeonato que creo que va a ser el futuro dentro de un par de año. Está creciendo mucho.

¿Cómo se mantiene en forma?

Entreno prácticamente todos los días al menos 2 horas. Es parte de mi trabajo estar en forma.

¿Tiene algún secreto de belleza?

Sigo las rutinas básicas, pero creo que el truco infalible es dormir 8 horas. Yo pocas veces lo consigo, pero lo intento.

¿Dónde se ve dentro de 20 años?

Con una familia con muchos niños y trabajando en algo relacionado con las carreras.

¿Un referente masculino de elegancia?

Jamie Dornan.

Y, ¿femenino?

Olivia Palermo, sin duda.

¿Un básico en su armario?

Jeans.

¿La prenda que mejor le sienta?

El mono de carreras.

¿Un complemento que nunca le falta?

Un bolso.

¿Y qué podemos encontrar dentro?

Un lipstick, un cargador extra para el móvil y unas gafas de sol.

El bolso, ¿grande o pequeño?

Para viajar grande, pero siempre llevo pequeños dentro.

Carmen Jordá para la campaña primavera/ verano 2018 de Gloria Ortiz - El Corte Inglés

¿Un viaje pendiente?

El Tibet.

¿Qué no falta nunca en su maleta?

Mi kit de entrenamiento.

¿Un perfume?

Madmoiselle de Chanel.

¿Cuál ha sido el último regalo que ha recibido?

Un casco.

¿Y el último capricho que se ha dado?

Un fin de semana de relax en SHA Wellness.

¿Un libro?

La biblia del ganador.

¿Un restaurante?

De Madrid me gustan Peyote San y Habanera.

¿Qué le hace feliz?

Estar con la gente que quiero.

¿Qué es el lujo para usted?

Poder viajar a todas las ciudades que viajo y poder visitar a mis amigos de esas ciudades.

¿Un secreto confesable?

Soy muy fan de las golosinas.